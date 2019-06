Shallow di Lady Gaga avvolta dalla bandiera arcobaleno per il mese dell’orgoglio LGBTQ a

optimaitalia

(Di lunedì 3 giugno 2019) In un momento molto caldo sul fronte delle battaglie per i diritti umani e civili negli Stati Uniti,dinella scaletta della residency a Las Vegas è diventata un momento di rivendicazione e orgoglio.Da sempre attivista su questo fronte con la sua Fondazione Born This Way - intitolata come l'omonimo brano che è diventato uno degli inni gay più popolari e suonati nelle manifestazioni a tema -ha voluto inaugurare con i coloriildi giugno, che ormai tradizionalmente è il "Pride Month", ildedicato all'orgoglio della comunitàe alle parate colorate e vivaci che sono espressione di una battaglia continua a presidio dei diritti già conquistati e di rivendicazione di quelli ancora non garantiti. Senza dimenticare che è anche undi manifestazioni e celebrazioni dedicate al ricordo di momenti storici dolorosi, fatti di ...

