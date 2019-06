Seat Mii - Primo teaser dell' elettrica

quattroruote

(Di lunedì 3 giugno 2019) Sarà la Mii a guidare la trasformazionedel marchio. La piccola è stata scelta per diventare ilmoo a batteriaa Casa e sarà presto seguita da nuove vetture a zero emissioni e ibride plug-in. Il debuttoa Mii electric sarà ospitato dalla città di Oslo, ma la citycar sarà protagonista di un roadshow, ilon Tour, che toccherà anche le città di Liverpool (dal 18 giugno), Parigi (alla fine di settembre) e Milano (a novembre), presenziando anche al Salone di Francoforte. L'arriverà nelle concessionarie entro la fine'anno e sarà ordinabile a partire dal prossimo mese di settembre. "Sarà unae elettriche più accessibili". Per annunciare l'imminente arrivoa nuova, la Casa spagnola ha diramato unche, oltre a ufficializzare il nomea vetture, ne anticipa anche il connettore di ricarica. Per ripristinare ...

moneypuntoit : Seat Mii electric, prezzo e scheda tecnica dell'elettrica: Pronta la versione elettrica della Seat Mii. Sarà presen… -