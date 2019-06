Sci alpino – Nadia Fanchini incinta | la sciatrice azzurra salta la stagione agonistica di

Sci alpino - Nadia Fanchini diventerà mamma all’inizio di dicembre : non disputerà la prossima stagione di Coppa del Mondo : E’ arrivata una bellissima notizia da Nadia Fanchini: all’inizio del prossimo mese di dicembre la 33enne di Montecampione diventerà mamma, saltando ovviamente la prossima stagione di Coppa del Mondo. Nadia è fidanzata da molti anni col tecnico federale Devid Salvadori, attualmente allenatore responsabile della squadra azzurra di Coppa Europa maschile. “Siamo veramente felici, faccio ancora fatica a realizzare quanto sta accadendo – ...

Sci alpino – Ritiro Hirscher : decisione ancora rimandata - l’austriaco indeciso : Sci alpino: coppa del Mondo, Hirscher ancora indeciso sul suo futuro Martedì Marcel Hirscher è stato inserito nella squadra austriaca di sci alpino per la prossima stagione, nonostante non sia ancora sicuro se gareggerà o no. Il trentenne campione ha un record di otto Coppe del Mondo, oltre a sette titoli Mondiali e due medaglie d’oro olimpiche. Tuttavia, ha detto alla fine della scorsa stagione che avrebbe considerato il suo Ritiro, ...

Sci alpino - le start list delle varie discipline : Dominik Paris leader nel supergigante : World Cup start list di Cdm maschile, Paris leader in supergigante e secondo in discesa In attesa di scoprire a fine maggio in occasione del “Fis Calendar Conference” di Cavtat-Dubrovnik i calendari della prossima stagione di Coppa del mondo, ricapitoliamo la situazione in campo maschile delle liste di partenza nelle varie discipline. La discesa registra la presenza in primo gruppo di Dominik Paris al numero 2 e Christof ...

Sci alpino – Infortunio Marc Gisin - il bellissimo gesto del discesista svizzero : tornato in Val Gardena per ringraziare gli organizzatori : Marc Gisin torna in Val Gardena per ringraziare gli organizzatori della Coppa del Mondo dopo il suo terribile Infortunio dello scorso dicembre Il 15 dicembre 2018, durante la discesa libera di Coppa del Mondo sulla Saslong, Marc Gisin si è infortunato gravemente in seguito a una brutta caduta. Lo scorso fine settimana, cinque mesi dopo l’incidente, il discesista svizzero è tornato in Val Gardena per ringraziare personalmente gli ...

Sci alpino - conclusi i test di Federica Brignone presso lo Sport Service Mapei di Olgiate Olona : Ultimo giorno di lavoro per la sciatrice azzurra presso lo Sport Service Mapei di Olgiate Olona Pochi giorni dopo avere ospitato Dominik Paris, Peter Fill e Sofia Goggia, tocca a Federica Brignone sottoporsi ai test allo Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Va). La valdostana, sesta classicata nell’ultima edizione della Coppa del mondo grazie a due vittorie e quattro podi complessivi, svolge nella giornata di venerdì 3 maggio una ...

Sci alpino - come cambiano le squadre azzurre a livello di tecnici e gruppi di atleti per la prossima stagione : Ci dovevano essere tanti cambiamenti, soprattutto a livello di staff tecnico, nelle squadre azzurre di sci alpino per la stagione 2019-2020, e tanti cambiamenti ci sono stati. Tanto per cominciare, sia nel settore maschile che in quello femminile scompare (definitivamente?) la carica di capoallenatore, sostituita da quella di direttore tecnico, sdoppiato per gli uomini, unico per le donne. La continuità rispetto alle passate stagioni è la figura ...

Sci alpino - ufficializzata la composizione delle squadre maschili per la stagione 2019/2020 : Il Presidente della FISI Flavio Roda con delibera numero 95 di lunedì 29 aprile ha ufficializzato la composizione delle squadre di sci alpino maschile per la stagione 2019/2020. Confermato il direttore sportivo Massimo Rinaldi, mentre Jacques Theolier torna nel ruolo di responsabile della squadra di slalom. Di seguito tutti gli atleti protagonisti della prossima annata agonistica. Rinaldi Massimo Direttore sportivo S.C. Sondalo A.D. Ghidoni ...

Sci alpino - ufficializzata la composizione delle squadre femminili italiane 2019/2020 : È stata ufficializzata la composizione delle squadre di sci alpino femminile per la stagione 2019/2020. Il Presidente Flavio Roda tramite la delibera 95 ha presentato atlete e tecnici in vista della prossima stagione. Oltre alla conferma del direttore sportivo Massimo Rinaldi, andiamo a conoscere nel dettaglio tutte le partecipanti ed il reparto di tecnici e allenatori. Rinaldi Massimo Direttore sportivo S.C. Sondalo A.D. Rulfi Giovanni Luca ...

Maltempo : Belluno - isolati dalla neve - Soccorso Alpino consegna medicine con gli Sci : Belluno, 29 apr. (AdnKronos) - Questa mattina attorno alle 10 il Soccorso Alpino di San Vito di Cadore è stato allertato per portare alcuni medicinali a un uomo, rimasto isolato con la moglie nella propria casera a seguito della nevicata. Una squadra è partita dall'abitato di Vodo di Cadore con sci

Sci alpino – A Federica Brignone e la madre Ninna Quario il Premio Emilio e Aldo De Martino “Amore per lo sport e per la vita” : XXVIII edizione del Premio Emilio e Aldo De Martino ‘Amore per lo sport e per la Vita’ alla sciatrice Federica Brignone e alla sua mamma super slalomista Ninna Quario Milano festeggia due sue grandi sciatrici, madre e figlia entrambe campionesse di sci: Maria Rosa Quario, per tutti Ninna, 57 anni, la slalomista italiana più vincente in Coppa del Mondo, e Federica Brignone, 28, con ben 10 vittorie in Coppa del Mondo, ...

Montagna - Piemonte : Scialpinista colto da malore - salvato da carabinieri e soccorso alpino : carabinieri e soccorso alpino hanno soccorso uno scialpinista 70enne colpito da sospetto infarto durante la risalita delle piste da sci ormai chiuse di Sestriere. La centrale operativa del soccorso alpino Piemontese che ha gestito la chiamata era impossibilitata a inviare l’eliambulanza 118 a causa del maltempo, ed ha quindi girato la chiamata ai carabinieri che con la motoslitta hanno raggiunto l’infortunato e lo hanno condotto a ...

Sci alpino - vittorie per Della Vite e Guerinoni negli slalom che aprono la tre giorni di S. Caterina Valfurva : Della Vite e Guerinoni aprono la tre giorni di Santa Caterina Valfurva vincendo i rispettivi slalom Ultimi tre giorni di competizioni sulle montagne italiane per il calendario dello sci alpino. La pista Edelweiss di Santa Caterinas Valvurva (So) ha ospitato grazie all’organizzazione dello Sci Club Bormio uno slalom: in campo maschile il bergamasco Filippo Della Vite, campione italiano di gigante nella categoria aspiranti, si è ...

Sci alpino – Goggia e Brignone in ritiro a Livigno - Paris e Fill ad Olgiate : gli impegni degli azzurri : Brignone e Goggia di nuovo impegnate sulle nevi di Livigno per l’ultimo allenamento stagionale fino al 29 aprile. Paris e Fill allo Sport Service Mapei di Olgiate Olona Slitta di un giorno l’inizio del raduno sulle nevi di Livigno per Sofia Goggia e Federica Brignone, convocate dal direttore sportivo Max Rinaldi fino a lunedì 29 aprile. Le due protagoniste del circuito di Coppa del mondo, che erano inizialmente attese nella ...