Sanità | mancano medici | in Molise arrivano i militari

La Sanità al collasso : mancano le lenzuola Interventi sospesi al Cardarelli di Napoli : Tiziana Paolocci Disagi per lo sciopero della ditta che si occupa della pulizia della biancheria Ricevere una telefonata da un'impiegata dell'ospedale che ti avverte che l'intervento programmato è slittato. E magari aver preso le ferie al lavoro, aver sistemato la famiglia, essersi organizzati da settimane per affrontare quell'operazione e scoprire in un minuto che salta tutto, perché nella struttura sanitaria mancano le ...

Ferrara Sanità - lista d'attesa di un anno per un'ernia. Mancano i medici : Ferrara, 29 aprile 2019 - Servono otto mesi ma a volte anche un anno prima di finire in sala operatoria per un intervento chirurgico all'ernia . E per chi è più fortunato il tempo di attesa può al ...