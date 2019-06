Sanità | l’Ordine dei Medici | “Militari in ospedale? Solo una soluzione tampone”

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019)dellamilitare nelle corsie degli ospedali molisani per sopperire ai ‘buchi’ di personale causati da ferie e pensionamenti? “Unatampone che potrà avere, a certe condizioni, qualche effetto positivo, ma va ripensato il sistema a livello nazionale”. Con queste parole il presidente della Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, commenta l’ipotesi avanzata dal commissario ad acta per ladel Molise, Angelo Giustini, che ha fatto una richiesta in tal senso al ministero della Difesa. Anelli dunque mette in guardia dai pericoli di soluzioni disorganiche. “Questa misura tampone potrà avere qualche effetto positivo, a condizione che, per sostituire i colleghi, vengano chiamati colleghi dellamilitare che siano specialisti nelle branche scoperte” afferma. ...

