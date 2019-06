Sanità | il Molise chiede medici militari contro le carenze in corsia

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) Dopo i pensionati e i giovanispecializzandi, a coprire i buchi di organico negli ospedali arrivano i. Questa volta la richiesta parte dal, dove il commissario ad acta per la, Angelo Giustini, si è rivolto al ministero della Difesa affinché metta a disposizione ‘camici bianchi con le stellette’, per non rischiare la chiusura di alcuni reparti dei nosocomi regionali. La Difesa avrebbe individuato un centinaio diper far fronte all’emergenza per alcuni mesi. Dopo gli incontri avuti nei giorni scorsi, oggi il commissario è di nuovo a Roma per ulteriori incontri istituzionali, a partire da quello al ministero della Salute. L'articolo: illeinMeteo Web.

