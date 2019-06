Salvini | con coraggio Italia prima potenza economica in Ue

Conte verso l'ultimatum a Salvini e Di Maio : «Sono molto determinato» : «Alle 18.15 terrò una conferenza stampa a Palazzo Chigi, ho alcune cose importanti da dire a tutti voi». Così il premier Giuseppe Conte annuncia l'incontro con i...

Lerner prova a smascherare Salvini : 'Olio di ricino contemporaneo - mi usa come pretesto' : Il ritorno sugli schermi Rai di Gad Lerner è stato salutato senza troppo entusiasmo da Matteo Salvini. Il Ministro qualche giorno fa aveva fatto capire di essere quantomeno perplesso rispetto alla possibilità che il preannunciato cambiamento in Rai potesse passare da nomi come quello di Lerner, con evidente riferimento alla scarsa simpatia da parte del giornalista nei confronti della Lega. Tra i due si era instaurato una specie di duello a ...

Per Salvini meglio Conte del voto Ma i suoi (tutti i nomi) scalpitano : Il paradosso dei duri e puri della Lega, quelli per cui il governo Conte non sarebbe mai nato, non è tanto come andare avanti e come rilanciare l'azione dell'esecutivo bensì come trovare il modo di staccare la spina senza restare mediaticamente con il cerino in mano. In... Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini tira dritto : "O si fa la Flat Tax o si muore". Avverte Giuseppe Conte prima del suo discorso : "O si tagliano le tasse a chi produce ricchezza in questo Paese o si muore". Matteo Salvini non demorde sulla Flat Tax, a maggior ragione dopo aver portato a casa dalle europee la nomina di "primo partito". E così il premier Giuseppe Conte si trova in difficoltà (più di quanto già non fosse), in mez

Crimini contro l'umanità : denunciati all'Aja anche Salvini - Renzi - Minniti e Gentiloni : C'è sempre la questione migranti ad occupare le prime pagine delle cronache internazionali. La novità è che stavolta non c'è uno scontro politico ad animare i dibattiti, ma l'esposto alla Corte penale internazionale dell'Aja messo in atto dall'esperto di internazionale dell’Istituto di studi politici di Parigi, l’israeliano Omer Shatz, e dal giornalista franco-spagnolo Juan Branco, consigliere di WikiLeaks. L'altra novità è che le parti ...

Conte e il difficile ultimatum a Salvini e Di Maio : ecco tutte le divisioni nel Governo : Sull’ennesimo tentativo di mediazione promosso da Palazzo Chigi incomberà lo spettro di alcuni dossier complessi e polticamente scivolosi. Tanto scivolosi che se i due azionisti Salvini e Di Maio non dovessero trovare la quadra, la continuità stessa dell’esecutivo sarebbe a rischio...

Migranti - pure Minniti e Salvini denunciati con l'Europa all'Aja : Chiara Sarra La denuncia di alcuni avvocati alla Corte penale internazionale: "'L'Ue ha lasciato i respingimenti alla Libia facendo morire migliaia di Migranti" l'Europa, ma soprattutto i premier e i ministri dell'Interno italiani dal 2014 a oggi - cioè dal governo Renzi in poi -, potrebbero dover rispondere al tribunale dell'Aja di crimini contro l'umanità. Un gruppo di avvocati internazionali ha infatti deciso di presentare una ...

Matteo Salvini - Matteo Renzi e Macron denunciati all'Aja per "crimini contro l'umanità" : "Crimini contro l'umanità". È questo il capo d'accusa contenuto in una denuncia contro l'Unione Europea e, in particolare, contro gli Stati membri che hanno svolto un ruolo di primo piano nella crisi dei rifugiati. Tra questi Italia, Germania e Francia. La denuncia, presentata alla Corte penale inte

Salvini e Di Maio al Quirinale mano nella mano (con le rispettive fidanzate) : Festa della Repubblica 2019: Matteo Salvini e Francesca Verdini, Luigi Di Maio e Virginia SabaFesta della Repubblica 2019: Matteo Salvini e Francesca Verdini, Luigi Di Maio e Virginia SabaFesta della Repubblica 2019: Matteo Salvini e Francesca Verdini, Luigi Di Maio e Virginia SabaFesta della Repubblica 2019: Matteo Salvini e Francesca Verdini, Luigi Di Maio e Virginia SabaFesta della Repubblica 2019: Matteo Salvini e Francesca Verdini, Luigi Di ...

Gli spiegherei il dl Sicurezza! Papa nega di aver rifiutato un incontro con Salvini : Alcune indiscrezioni di stampa avevano fatto trapelare la notizia di presunto 'no' del Papa a un eventuale incontro con Salvini. Bergoglio ha smentito: "Non ha chiesto un'udienza". Salvini: "Sarei onorato e felice se mi concedesse 5 minuti del suo tempo, ho sempre da imparare da lui. Se lo incontrassi gli spiegherei come applico il decreto sicurezza".

Salvini va a Porto e le opposizioni organizzano le "balconiadi" : Matteo Salvini e le polemiche, ormai una coppia che va a braccetto: ogni volta che il segretario della Lega arriva in una città per un comizio sostenitori e non si polarizzano.Non farà eccezione Porto Mantovano, dove il leader del Carroccio è atteso oggi pomeriggio per le 18.30 per sostenere la candidata sindaco del centrodestra, Monica Buoli, in vista del ballottaggio di domenica 9 giugno. Subito si sono scatenate le ...

Governo in crisi : Conte oggi dirà 'cose importanti' - ma Salvini forse guarda già al voto : Con la crisi tra le due forze di Governo che sembra ormai a un passo, Conte ha deciso di prendere posizione. Ha infatti comunicato che oggi pomeriggio terrà una conferenza stampa a Palazzo Chigi durante la quale dirà "alcune cose importanti". Secondo le voci che circolano non sarà né un addio né un ultimatum, ma il Premier probabilmente è intenzionato a spiegare la propria posizione e illustrerà le sue condizioni affinché l'esecutivo possa ...

Come ha fatto Salvini a conquistare l’Italia : Quali sono i veri ingredienti del successo Salviniano? Il vicepremier, che ha mutato per sempre i connotati del partito che fu di Umberto Bossi, adesso punta dritto a Palazzo Chigi. La sua ascesa appare irresistibile ma sulle ragioni della sua ascesa non c’è unanimità. Abbiamo messo insieme un po’ d

Matteo Salvini : non ho chiesto incontro con Papa - ma ne sarei onorato : Salvini: "E' vero che nessuno ha mai chiesto un incontro al Papa, ne sarei onorato, ma non l'ho ancora richiesto".