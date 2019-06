leggo

(Di lunedì 3 giugno 2019) Siamo allo stallo più totale, con il blocco del Salva Roma determinato prima delle Europee tra Lega e M5s in Consiglio dei ministri.Ma di che si tratta? Il Salva Roma è una misura...

angiuoniluigi : RT @leggoit: Salviamo la Capitale, obiettivo: alleggerire il debito. Basta liti, le forze politiche si uniscano per avviare il rilancio #Sa… - leggoit : Salviamo la Capitale, obiettivo: alleggerire il debito. Basta liti, le forze politiche si uniscano per avviare il r… - francibucce : RT @b_hopmagazine: Salviamo l' #asilonido “Munting Tahanan” a #Roma. Attivo dal 1996, è stato il primo centro interculturale per minori str… -