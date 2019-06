Salvato esemplare di tartaruga Caretta Caretta al largo della Calabria

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) Il CorpoGuardia di Finanza, quale polizia del mare nazionale, ha la responsabilità del presidio di prima linea delle acque territoriali italiane. Indove, sotto l’egida del Comando Regionale di Catanzaro, agisce la risorsa specializzata costituita dal Reparto Operativo Aeronavale (R.O.A.N.) di Vibo Valentia, articolato lungo tutta la costa regionale sui diversi presidiStazione Navale di Vibo Marina e rinforzato dalla componente degli elicotteriSezione Aerea di Lamezia Terme, opera, un dispositivo permanente di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti che si dimostra spesso efficace anche per intervenire in situazioni di emergenza, di solidarietà e di tutela. E’ questo il caso di quanto accaduto domenica, quando, i finanzieriStazione NavaleGuardia di Finanza di Vibo Valentia, in servizio a miglia 3 aldel porto di Gioia Tauro, durante ...

reggiotv : Gioia Tauro. Salvato un esemplare di tartaruga caretta-caretta - SteakUtsee : RT @marioadinolfi: La vicenda di Marco Carta è per certi versi esemplare. Quel che si è letto su questo ragazzo sui social per alcune ore è… - baldini70 : RT @marioadinolfi: La vicenda di Marco Carta è per certi versi esemplare. Quel che si è letto su questo ragazzo sui social per alcune ore è… -