Omissione di soccorso! Salva anziano colto da infarto, ma altri filmano col telefonino (Di lunedì 3 giugno 2019) Si chiama Lara Breda, è una professoressa di Rovigo, allenatrice e giocatrice di pallavolo, e nel pomeriggio di ieri si è resa protagonista di un atto eroico soccorrendo un automobilista vittima di un infarto e praticandogli un massaggio cardiaco che gli ha Salvato la vita. Una storia a lieto fine che però è stata "macchiata" da un episodio decisamente assurdo ... nonostante le urla di aiuto della donna, infatti, nessuna persona dalle case vicine si sarebbe prodigato a darle man forte. Al contrario, una coppia da un balcone avrebbe addirittura pensato di riprendere la scena con il cellulare. E' accaduto a Ferrara, dove ora i carabinieri stanno indagando per Omissione di soccorso. Il figlio dell'uomo, intervistato da La Nuova Ferrara, ha commentato: "Mio padre sta meglio. Subirà un intervento di bypass coronarico a Bologna. Il medico ha detto che l'intervento di Lara è stato provvidenziale. La mia famiglia la ringrazia di cuore".



