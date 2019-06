Salmo | niente X Factor | Macché escluso | ho rinunciato a tanti soldi

ilgiornale

(Di lunedì 3 giugno 2019) Alessandro Zoppo Il rapper, dato come uno dei nuovi giudici, è stato “” dal talent e ai fan che gli chiedono spiegazioni risponde in modo cripticonon è entrato nel cast della 13esima edizione di X. Il talent show di Sky ha annunciato i quattro nuovi giudici (la veterana Mara Maionchi, la cantante Malika Ayane, il trapper Sfera Ebbasta e Samuel, il frontman e cantante dei Subsonica) e tra questi non figura quello del rapper di Playlist. Eppure il suo nome era quello più caldo tra iche erano circolati per prendere il posto di Manuel Agnelli, Fedez e Lodo Guenzi.stesso, in una recente intervista a Il Fatto Quotidiano, aveva aperto a X. “Potrei farlo – aveva dichiarato – ma solo per divertirmi, non per diventare famoso”. Quando il suo nome non è comparso nella rosa finale dei giudici, annunciata lo scorso sabato da Sky e Magnolia, ...

AntoniGunta : Salmo 101 : 3 Non metterò davanti ai miei occhi niente di inutile. Odio il comportamento di quelli che deviano da c… - pensamiforte : No comunque a me piace un tipo di ragazzo determinato: biondo, capelli lunghi e occhi chiari Però non vedo per nie… - paramire_ : Io volevo Salmo, ma questa giuria non è niente male #XF13 -