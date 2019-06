Salmo contro la trap italiana | ' Mi fa vomitare'

Blastingnews

(Di lunedì 3 giugno 2019)ha parlato dellain una recente intervista concessa al giornale svizzero Corriere del Ticino. Le parole del rapper sardo, classe 1984, sono state a dir poco severe, per certi versi inaspettate. L'autore di Hellvisback ha infatti formulato dei giudizi ben più duri rispetto ad altri commenti che aveva fatto in passato in merito al nuovo filone del rap, che negli ultimi anni si è imposto indiscutibilmente rispetto agli altri sottogeneri, quantomeno a livello meramente commerciale, in tutto il mondo. Nel corso della chiacchierataha parlato anche del suo rapporto con altri generi musicali, in modo particolare il rock, i cui elementi sono spesso presenti nella musica dell'autore di Playlist, sicuramente ben di più rispetto alla maggior parte delle produzioni degli altri top player del rap game made in Italy....

