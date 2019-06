Saldo e stralcio 2019 | domanda accolta o respinta | i diversi casi

Pace fiscale - prorogate rottamazione ter e Saldo e stralcio : come funzionano e chi può aderire : La Pace fiscale verrà prorogata fino a fine luglio: chi vuole aderire alla rottamazione ter e al saldo e stralcio ha quindi ancora tempo, dopo la chiusura dei termini arrivata ad aprile. Ecco come funzionano le due misure che verranno prorogate, chi può aderire e come farlo online o agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.Continua a leggere

Pace Fiscale : in arrivo nuovo Saldo e stralcio per le imprese : La Pace Fiscale potrebbe presto essere allargata anche alle imprese. L’esito delle votazioni europee, infatti, potrebbe aver innescato un cambiamento all’interno del Governo giallo – verde guidato da Giuseppe Conte derivato dai nuovi rapporti di forza tra la Lega di Matteo Salvini e il M5S. Di conseguenza, alcuni temi dell’agenda economica, molto cari al Carroccio, potrebbero ricevere un’accelerazione. Fra questi anche alcune modifiche alla flat ...

ROTTAMAZIONE TER : SCADENZA AL 31 LUGLIO/ Saldo e stralcio - tutte le novità : ROTTAMAZIONE ter, emendamento Lega per nuova SCADENZA al 31 LUGLIO. Saldo e stralcio: novità e discussioni, rate e numeri sul provvedimento.

Rottamazione ter e Saldo e stralcio cartelle : proroga a ottobre - il decreto : Rottamazione ter e saldo e stralcio cartelle: proroga a ottobre, il decreto È prevista una proroga per la Rottamazione ter e per il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali, ma non ci sarà l’estensione anche all’anno 2018. La sanatoria è infatti prevista per quelle cartelle ricevute tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. È quanto è stato comunicato dal sottosegretario al Ministero dell’Economia Massimo Bitonci, in occasione di una ...

Rottamazione TER - Saldo e Stralcio : possibile riapertura dei termini. Date da ricordare : Proroga Rottamazione cartelle Anche dalla politica arrivano pressioni sul governo Lega M5S perché la richiesta delle associazioni di categoria venga accolta. I deputati di Fratelli d'Italia e ...

Rottamazione-ter - Saldo e stralcio : i prossimi step : Definizione agevolata 2018, parte la seconda fase. Il via arriva con "gli adempimenti previsti per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e per i contribuenti che hanno presentato, entro il 30 aprile, la ...

Riapertura rottamazione cartelle - Saldo e stralcio : potrebbero rientrare i debiti del 2018 : Martedì 30 aprile sono scaduti i termini per presentare la domanda di definizione agevolata dei debiti fiscali da parte dei contribuenti. Sia la rottamazione delle cartelle (siamo arrivati alla terza edizione) che il saldo e stralcio avevano la medesima data di scadenza per la presentazione delle istanze. Il numero enorme di richiedenti, le problematiche tecniche del sito e le lunghe code agli sportelli di Agenzia delle Entrate Riscossione, che ...

Rottamazione-Saldo e stralcio ultima chiamata : stop domande oggi 30 aprile : Conto alla rovescia: ancora poche ore per presentare domanda di adesione per Rottamazione ter e Saldo e stralcio. Esattamente fino alle 23,59 di oggi 30 aprile 2019. La Pace fiscale ha le ore contate. Anche se i commercialisti hanno chiesto a gran voce la proroga dei termini dal 30 aprile al 31 maggio 2019. In particolare, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) chiede una proroga di almeno un mese, dal 30 ...

ROTTAMAZIONE TER CARTELLE ESATTORIALI/ Saldo e stralcio - Salvini chiede proroga a M5s : ROTTAMAZIONE ter CARTELLE ESATTORIALI, Saldo e stralcio: Salvini chiede a M5s proroga scadenza per usufruire della pace fiscale.

Rottamazione cartelle 2019 e Saldo e stralcio - corsa contro il tempo. Salvini : "Proroga" : Una corsa contro il tempo, le code agli sportelli, con tanto di proteste e zuffe, fino all'intervento di polizia e carabinieri per calmare gli animi, e molta, troppa, pazienza per chi si affida al web ...

Proroga rottamazione cartelle e Saldo e stralcio : possibile via il Consiglio dei Ministri : Code e resse agli sportelli di Agenzia Entrate Riscossione e presso Caf e studi professionali abilitati sono gli effetti dell’approssimarsi della scadenza delle due sanatorie dei debiti fiscali inserite nel grande contenitore chiamato “pace fiscale”. Domani 30 aprile è l’ultimo giorno utile per aderire ai due provvedimenti varati dal Governo Conte tra manovra finanziaria e decreto fiscale. Oltre all’affollamento agli sportelli e negli uffici, ...

Fisco - rottamazione ter e Saldo e stralcio : ultimo sprint per la proroga : Ultime ore per tentare la proroga rispetto alla scadenza del 30 aprile per rottamazione ter e saldo e stralcio. Dopo la richiesta del Consiglio nazionale dei commercialisti di venerdì scorso, anche il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha inviato una lettera al Governo chiedendo un rinvio da agganciare al cattivo funzionamento della piattaforma per la presentazione delle domande. Ma gli spazi di manovra a questo punto ...

Rottamazione cartelle 2019 e Saldo e stralcio - corsa contro il tempo. Invocata la proroga : Una corsa contro il tempo, le code agli sportelli, con tanto di proteste e zuffe, fino all'intervento di polizia e carabinieri per calmare gli animi, e molta, troppa, pazienza per chi si affida al web ...

Rottamazione-Saldo e stralcio : ultima chiamata 30 aprile - aperture extra uffici : Assieme al Saldo e stralcio 2019, martedì 30 aprile 2019, scade anche il termine per aderire alla Rottamazione ter, la nuova tipologia di definizione agevolata introdotta dal Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019. Entro questa data si può presentare domanda di adesione al nuovo piano di definizione agevolata delle cartelle esattoriali e domanda di saldo e stralcio per i vecchi debiti. Per l’occasione l’Agenzia delle ...