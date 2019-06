Roma | Zeman boom | “lì sono abituati alle fronde De Rossi? Prendeva 4 5 anche dai suoi

sportfair

(Di lunedì 3 giugno 2019) L’natore boemo ha parlato della sua esperienza alla, soffermandosisul caso DeIl caos scoppiato aintorno a Daniele Denon si placa, nemmeno dopo le parole dell’ormai ex capitano giallorosso che ha annunciato di voler querelare i giornalisti che della Repubblica che hanno pubblicato l’inchiesta. Luciano/AS/LaPresse Per rimanere sul tema, il quotidianono ha intervistato Zdenek, che l’ambientenista lo conosce eccome per averlo vissuto nel 2013. Una finale di Coppa Italia e tanti veleni, prima dell’esonero: “io vittima di una ‘fronda’ nel 2013? Mah, lìstaticosì. Ma se ho portato lain finale di Coppa Italia, qualche risultato l’ho ottenuto, giocammobene. E i 4 gol al Milan mi diedero grossa soddisfazione. Si spaventano tutti perché dicono che ...

