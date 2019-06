Rolex Giraglia 2019 – Meno di una settimana al via della Regina del Mediterraneo

sportfair

(Di lunedì 3 giugno 2019)di unaal viadelcon ben 297 barche iscritte. La classica dell’altura, giunta alla sua 67ma edizione, ripropone l’alternanza dei percorsi come in passato La regata Nata nel 1953 per collegare due nazioni da pochi anni uscite dal conflitto mondiale. La regata ‘Italo-Italienne’ è cresciuta con il passare degli anni, diventando testimone dell’evoluzione dello yachting e custode di quello spirto corinthian che l’ha sempre contraddistinta. La, grazie alla collaborazione consi è evoluta in un evento che magnifica la vela grazie a un collaudato format che racchiude i valori tipici di questo sport. Le Classi e i percorsi La regata è aperta a tutte le imbarcazioni stazzate IRC o ORC/ORC Club con una lunghezza fuori tutto superiore ai 9,14 metri suddivise nei seguenti Gruppi: Gruppo 0 (ORC 0 e IRC 0), con lunghezza superiore ...

