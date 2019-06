Roland Garros – Nishikori | altra battaglia da 4 ore | il giapponese piega Paire e vola ai

LIVE Fognini-Zverev - Roland Garros 2019 in DIRETTA : ottavo di finale che può valere la top10. In campo tra poco - pioggia permettendo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match degli ottavi di finale del Roland Garros 2019 tra il nostro Fabio Fognini e il tedesco Alexander Zverev (n.5 del mondo). Sul “Suzanne Lenglen” il ligure si giocherà l’accesso ai quarti di finale e anche la possibile top-10 nel ranking ATP. In caso di vittoria, infatti, l’entrata nell’elite del giocatore di Arma di Taggia sarebbe praticamente in cassaforte e ...

Roland Garros – Djokovic non conosce ostacoli : Jan-Lennard Struff travolto in tre set : Novak Djokovic accede ai quarti di finale del Roland Garros: il tennista serbo liquida Jan-Lennard Struff in 3 set Novak Djokovic è il grande favorito della parte alta del tabellone del Roland Garros. Il numero 1 al mondo è in grande forma e sulla terra rossa di Parigi sta spazzando via un avversario dopo l’altro. Il campione di Belgrado ha staccato il pass per l’accesso ai quarti di finale con estrema facilità, dopo 1 ora e 36 minuti di ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 3 giugno. Barty e Keys ai quarti - Nishikori e Paire al quinto set - Djokovic in vantaggio contro Struff : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo lunedì del Roland Garros 2019. Si completano gli ottavi di finale maschili e femminili con la disputa degli incontri della parte alta dei rispettivi tabelloni. Fari puntati, per l’Italia, su Fabio Fognini: il ligure si gioca il secondo accesso ai quarti di uno Slam contro il tedesco Alexander Zverev, con la prospettiva di giocarli per la prima volta. Nel 2011, infatti, non ci riuscì a ...

Roland Garros – Ashleigh Barty accede ai quarti di finale : Kenin sconfitta in 3 set : Ashleigh Barty accede ai quarti di finale del Roland Garros: la tennista australiana super Sofia Kenin al terzo set Dopo la vittoria su Serena Williams, Sofia Kenin non riesce a ripetersi. La tennista americana è stata sconfitta da un’avversaria ‘meno prestigiosa’, ma pur sempre la numero 8 al mondo, Ashleigh Barty, giovane talento del tennis australiano, in grande forma e, viste le eliminazioni dei primi turni di diverse big, anche fra le ...

Roland Garros – Serena Williams pretende di cacciare Thiem dalla sala stampa : il commento di Federer è una lezione di stile! : Episodio controverso accaduto al Roland Garros: Serena Williams, infuriata per la sconfitta, ha preteso di fare subito la conferenza stampa cacciando il povero Thiem dalla sala. Il commento di Federer è una lezione di stile Una sconfitta è sempre una sconfitta, lo sa bene anche Serena Williams che all’età di 37 anni, dopo 23 Slam, si arrabbia ancora se perde un incontro. La sconfitta contro la giovane Sofia Kenin al Roland Garros è ...

