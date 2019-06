Roland Garros – Fognini la prende con filosofia | “vanno fatti i complimenti al mio

Roland Garros 2019 : risultati del torneo femminile di lunedì 3 giugno. Halep va di fretta - bene Keys e Barty : Nella giornata di oggi si è completato il quadro degli ottavi di finale del singolare femminile del Roland Garros con la disputa degli incontri della parte alta del tabellone. C’era curiosità per quello che avrebbe potuto fare la giovanissima polacca iga Swiatek, 18 anni compiuti venerdì scorso, contro la romena numero 3 del tabellone Simona Halep. Ebbene, la campionessa uscente, ben sapendo che la sua avversaria è uno dei prospetti più ...

Roland Garros 2019 : Fabio Fognini si arrende ad Alexander Zverev. L’azzurro ko in quattro set negli ottavi di finale : L’avventura a Parigi di Fabio Fognini termina qui. L’azzurro ancora una volta si ferma agli ottavi di finale del Roland Garros, venendo sconfitto con il punteggio di 3-6 6-2 6-2 7-6 (5) dal n.5 del mondo Alexander Zverev in 2 ore e 55 minuti di partita. Sul “Suzanne Lenglen” una versione di Fognini troppo a corrente alternata al cospetto di uno Zverev non trascendentale che però ha avuto il merito di reagire ottimamente ...

Roland Garros - Fognini fuori agli ottavi contro Zverev : illude nel 1° set - poi crolla : L’avventura di Fabio Fognini al Roland Garros si interrompe agli ottavi. Nella seconda prova stagionale del Grande Slam, il tennista di Arma di Taggia perde sulla terra rossa del Bois de Boulogne a Parigi contro Alexander Zverev, numero 5 del ranking Atp e del seeding, in poco meno di 3 ore di gioco. Dopo essere partito forte, conquistando il primo set per 6-3, Fognini ha ceduto al tedesco i successivi tre set. Praticamente senza storia i ...

Fognini è fuori dal Roland Garros - battuto da Zverev : Fabio Fognini esce dal Roland Garros. L'italiano è stato battuto al quarto turno da Alexander Zverev in quattro set: 6-3 2-6 2-6 6-7. Passati ai quarti oggi, con Zverev, Kei Nishikori, vincente per 3-2 su Benoit Paire; Novak Djokovic (3-0 su Jon-Lennard Struff) e Dominic Thiem (3-0 su Gael Monfils). Ieri a passare il turno erano stati Federer e Wawrinka (che si scontreranno domani) e Nadal che affronterà invece ...

Roland Garros – Adieu Fognini! Fabio si arrende al talento di Zverev e al nervosismo : Fabio Fognini sconfitto agli ottavi del Roland Garros: il tennista italiano si arrende in 4 set al tedesco Alexander Zverev Chi si aspettava il bis di Montecarlo è rimasto deluso. Fabio Fognini non è riuscito a ripetere il successo ottenuto sul rosso del Principato contro Alexander Zverev che, questa volta, pur non giocando il suo miglior tennis, si è dimostrato superiore nelle fasi più calde del match. Il tennista tedesco ha subito un ...

LIVE Fognini-Zverev - Roland Garros 2019 in DIRETTA : ottavi di finale. L’azzurro lotta ma il tedesco vince in quarto set e va ai quarti! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match degli ottavi di finale del Roland Garros 2019 tra il nostro Fabio Fognini e il tedesco Alexander Zverev (n.5 del mondo). Sul “Suzanne Lenglen” il ligure si giocherà l’accesso ai quarti di finale e anche la possibile top-10 nel ranking ATP. In caso di vittoria, infatti, l’entrata nell’elite del giocatore di Arma di Taggia sarebbe praticamente in cassaforte e ...

Roland Garros – Simona Halep sul velluto contro Iga Swiatek - la rumena vola ai quarti senza faticare : La campionessa uscente del Roland Garros si sbarazza della propria avversaria con un netto 6-1, 6-0 staccando così il pass per i quarti di finale Tutto semplice per Simona Halep negli ottavi di finale del Roland Garros, la tennista rumena non lascia scampo a Iga Swiatek surclassandola con un pesantissimo 6-1, 6-0 in quarantacinque minuti di gioco. Partita dominata dall’inizio alla fine da parte della numero 3 del tabellone e ...

