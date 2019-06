Roland Garros 2019 | Fabio Fognini | la prova del nove fallita e il ritorno sulla terra…

oasport

(Di lunedì 3 giugno 2019) E dopo il sogno, l’amara realtà. Si attendeva con ansia il match del “Suzanne Lenglen” a Parigi tra il nostroe il tedesco Alexander Zverev (n.5 del mondo), valido per gli ottavi di finale del, reduce dal successo di Montecarlo, era tra i giocatori, ritenuti “outsider”, con le migliori credenziali, per il tennis espresso e anche per mere ragioni di classifica. Purtroppo le grandi aspettative che si riponevano insono state disattese in un match spartiacque nel quale i limiti del ligure sono venuti nuovamente a galla. Il 32enne di Arma di Taggia è stato sfavillante per un set e mezzo e poi ha alternato luci e ombre e di testa ha perso il confronto. In uno sport duro come il tennis, la mente fa l’80% e nella lotta di nervi il teutonico ha messo in mostra una resistenza maggiore. Al di là del primo parziale ...

