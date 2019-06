Rimini Wellness 2019 – Il mondo Freddy alla manifestazione italiana dedicata a fitness e

5 discipline per il benessere psicofisico disponibili al RiminiWellness 2019 : L'Italia è un Paese di 'sportivi', seconda in Europa solo alla Germania in termini di attività sportive non agonistiche e numero di appassionati. Dal censimento 2017 sulle strutture destinate al fitness, come le palestre specifiche o i complessi sportivi dove sono praticati anche altri sport, in Italia sono presenti 8.114 centri, con un fatturato annuale di 10 miliardi di euro. Gli italiani che svolgono attività di gruppo o gestite dal personal ...