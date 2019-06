Renault Twingo | quella nuova è ancora più “urbana” e personalizzabile – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2019) Renultsi rifà il trucco e accentua la sua vocazione urbana, con un lookpiù colorato e sbarazzino. La parola d’ordine è infatti personalizzazione, con due nuove tinte disponibili per gli esterni, ma si potranno anche scegliere le combinazioni per alcune parti della carrozzeria: retrovisori, modanature laterali, profilo dei paraurti posteriore e della calandra (tuttae più grintosa) anteriore. Oltre alla componente estetica, questo restyling porta in dote anche novità riguardo alla tecnologia di bordo e ai motori. Riguardo a questi ultimi, ci sono i nuovi benzina SCe 65 e TCe 95, omologati Euro6D-Temp: il motore 1.0 SCe da 65 Cv (per neopatentati), ed il 0.9 TCe da 95 cavalli. Verrà tuttavia mantenuta in listino anche l’attualeGeneration TCe 90 Turbo GPL, per chi non vuole privarsi dell’opzione gas-benzina. Quanto ...

