Regno Unito | iniziata la visita di Trump Il presidente Usa contro sindaco di Londra | “Io

Brexit - Coldiretti : mai così tanti prodotti alimentari italiani richiesti nel Regno Unito : Mai così tanti prodotti alimentari italiani sono stati richiesti nel Regno Unito con la paura di una Brexit senza accordo che spinge il record di sempre nelle esportazioni che fanno registrare un balzo del 18% nel Paese dove è corsa agli acquisti per fare scorte di cibo e bevande italiane per il timore dell’arrivo di dazi e ostacoli amministrativi. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat sul commercio estero ...

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump arriva per una visita di stato nel Regno Unito : Mentre il Regno Unito si prepara per la visita di stato di tre giorni di Donald Trump che avverrà oggi, lunedì 3 giugno 2019, i commenti del presidente degli Stati Uniti stanno già suscitando scalpore. In un’intervista con The Sun, Trump ha dato la sua opinione riguardo politica britannica, appoggiando Boris Johnson nel suo tentativo di diventare il prossimo primo ministro del Regno Unito. “Mi è sempre piaciuto … è stato molto ...

Visita di Trump nel Regno Unito : inopportuno parlare di Brexit? “Allora non fate domande” : In programma oggi la Visita di Stato di 3 giorni di Donald Trump nel Regno Unito: il presidente incontrerà oggi la Famiglia reale e parteciperà ad un pranzo con la regina Elisabetta a Buckingham Palace, dove stasera è anche previsto un banchetto di gala. In seguito, Trump e la first lady Melania visiteranno Westminster Abbey e deporranno una corona al monumento dedicato al milite ignoto. Domani sarà invece la giornata degli incontri politici, ...

Anche il Regno Unito accende le prime reti 5G : 5G al Mobile world congress (foto: Wired) La compagnia telefonica britannica EE (Everything everywhere) è diventata il primo provider a fornire una copertura 5G nel Regno Unito. Il provider si classifica così secondo nel vecchio continente e quarto a livello globale nella corsa alla diffusione di internet mobile di quinta generazione. Dopo la Corea del Sud, gli Stati Uniti e la Svizzera ora è il turno della Gran Bretagna di spuntare la voce ...

Più di 750mila cittadini europei hanno richiesto il permesso di soggiorno per continuare a vivere nel Regno Unito anche dopo Brexit : L’Home Office, il ministero britannico che si occupa di affari interni e immigrazione, ha diffuso i dati relativi al piano introdotto alcuni mesi fa per concedere ai cittadini europei che vivono nel paese di continuare a farlo anche in seguito

Netflix prevede di aumentare i prezzi fino al 20% nel Regno Unito : Dopo gli USA, Netflix sta aumentando i prezzi delle tariffe mensili per gli abbonati anche nel Regno Unito. Il costo del piano di streaming HD accuserà un rincaro di una sterlina passando a 8,99 sterline mensili. Il costo dell'abbonamento premium, che supporta video 4K e flussi simultanei aggiuntivi, verrà incrementato di 2 sterline e passerà a 11,99 sterline, mentre il costo del servizio base a definizione standard non verrà ritoccato e ...

Se il successo dell'Italia sono le battaglie del ministro Grillo contro Germania - Regno Unito e Giappone : Se pensate che l’Italia sia un interlocutore debole ai tavoli internazionali, incapace di costruire vaste alleanze e strategie convincenti, eccovi pronta una fragorosa smentita. Lo scorso martedì l’Assemblea generale dell’Organizzazione mondiale della sanità ha approvato formalmente una risoluzione

Mentì sui soldi che il Regno Unito versa all'Ue - Johnson in tribunale. Bercow avverte gli euroscettici : Il dibattito sulla Brexit prosegue, nel Paese, tra i rappresentanti delle istituzioni, così come come nell’aula di un tribunale. Protagonisti del nuovo capitolo di discussioni sulla - sempre più complicata - uscita del Regno Unito dall’Unione europea sono Boris Johnson e John Bercow. Il primo, candidato ad essere successore della May, è finito in tribunale per rispondere di alcune affermazioni - probabilmente non ...

Boris Johnson dovrà presentarsi in tribunale perché accusato di avere mentito sui soldi dati dal Regno Unito all’Unione Europea : Boris Johnson, ex sindaco di Londra tra i candidati favoriti alle primarie del Partito Conservatore britannico, dovrà presentarsi in tribunale perché accusato di avere mentito durante la campagna elettorale per il referendum su Brexit, nel 2016. Johnson è accusato di

La Commissione per l’uguaglianza e i diritti umani del Regno Unito ha aperto un’indagine sull’antisemitismo nel Partito Laburista : La Commissione per l’uguaglianza e i diritti umani (EHCR) del Regno Unito ha aperto un’indagine formale per stabilire se all’interno del Partito Laburista siano state discriminate persone perché ebree. Negli ultimi anni c’erano state diverse accuse contro il Partito e

La Malesia spedirà indietro a Stati Uniti - Canada - Australia e Regno Unito quasi 3mila tonnellate di rifiuti di plastica non riciclabile : La Malesia spedirà indietro a Stati Uniti, Canada, Australia e Regno Unito quasi 3mila tonnellate di rifiuti di plastica non riciclabile, dopo che 60 container di rifiuti sono Stati intercettati mentre venivano introdotti di nascosto nel paese per essere portati

Farage dilaga in un Regno Unito che sta male : Parte l’Eurostar delle 8.52 dalla stazione di Bruxelles. In due ore il treno ad alta velocità mi riporterà in redazione a Londra dopo la maratona giornalistica al Parlamento Europeo per i risultati delle elezioni.Mentre il treno esce dalla stazione, ripenso ai tempi della nascita dell’Eurostar, nel lontano novembre 1994. Sembrava meravigliosa l’idea di un tunnel sotto la manica, di un treno che riuscisse a varcare ...

Elezioni Regno Unito - Brexit Party di Nigel Farage al 32%. Catastrofe dei Tories : sprofondano all’8% : Hanno innescato il referendum, quello che nel 2016 ha sancito la volontà del Regno Unito di lasciare l’Europa. E dopo il paradosso di essersi presentati alle Elezioni per il rinnovo dell’Eurocamera mentre erano i promotori del leave, il Brexit Party rappresenta la grande ondata sovranista di queste Elezioni e certifica la Catastrofe dei Tories della premier dimissionaria Theresa May. La formazione di Nigel Farage sfonda col 32% dei ...

Elezioni europee - exit poll Regno Unito : Brexit Party di Nigel Farage oltre il 30% : Sulla base del 10% delle schede scrutinate, Nigel Farage sarebbe al 32%, con un netto distacco sui Liberaldemocratici, che raggiungono il 20,1%. Terzi i laburisti con il 16,2% e quarti i Verdi, che raggiungono l'11,4% dei consensi. Calo di consensi per il partito Conservatore, penultimo al 7,6% prima di Ukip.