Rainbow Six Siege potrebbe essere supportato anche su PS5 e la prossima Xbox Ubisoft non

Rainbow Six Siege 2 non si farà : Con l’arrivo della nuova generazione di console, il Brand Director di Rainbow Six Siege, ha dichiarato di non voler sviluppare un sequel ma concentrare tempo e risorse sul gioco attuale, a seguire vi forniamo la motivazione data. Rainbow Six Siege 2 disperderebbe la community Non vogliamo sviluppare un sequel. La ragione è molto semplice, frammenterebbe la community tra le varie piattaforme. In futuro ci piacerebbe che ...

Rainbow Six Siege : emergono nuove informazioni sul nuovo operatore - Warden : Qualche settimana fa Ubisoft ha presentato Warden, uno dei nuovi operatori in arrivo con la stagione 2 dell'anno 4 di Rainbow Six: Siege. Oggi la compagnia ha fornito qualche informazione in più sul nuovo operatore.Come riporta il sito ufficiale del gioco, Warden è un ex agente di scorta che vanta tre punti corazza ed un punto velocità. Questo letale difensore sarà equipaggiato con un devastante fucile a pompa M590A1, una mitraglietta MPX, una ...

Ricalibrazione Rainbow Six Siege - Clash provvisoriamente rimossa : tornerà? : Sono poche le circostanze in cui si assiste a un cambio radicale all'interno di Rainbow Six Siege. I ragazzi di Ubisoft tendono infatti a evitare svolte eccessivamente drastiche al fine di non spaesare la propria community. D'altronde lo sparatutto tattico in questione fonda le sue basi su una conoscenza millimetrica dei diversi stage in cui si viene catapultati durante le diverse partite, oltre che di un'abilità sviluppata nel corso del tempo ...

Tom Clancy's Rainbow Six Pro League : Team Empire conquista la finale della competizione milanese : Ubisoft ha annunciato i vincitori delle finali della Stagione 9 della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League.Come possiamo vedere, a portare a casa il titolo è stato Team Empire, 1 ° squadra classificata per la regione europea, acquisendo dunque il titolo di Campione della Stagione 9 della Rainbow Six Pro League nella finale di domenica 19 maggio a Milano.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli:Leggi altro...

Rainbow Six Siege : arriva operazione Phantom Sight : Ubisoft ha annunciato i dettagli dei contenuti per la seconda Stagione dell'anno 4 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Riportiamo di seguito tutti i dettagli su Operation Phantom Sight riportando il comunicato ufficiale Ubisoft:p>Operation Phantom Sight introduce un nuovo Attaccante e un nuovo Difensore, chiamati rispettivamente Nokk e Warden, oltre a un completo rifacimento della mappa Café Dostoevskij, il locale di alta classe situato nel ...

Rainbow Six Siege : Operation Phantom Sight - anteprima : Dopo due giorni di intensi match al vertice tra le migliori squadre professionistiche del globo, nella serata di domenica 19 maggio si sono concluse le finali della Pro League di Rainbow Six Siege, che alquanto inaspettatamente hanno eletto campione il Team Empire protagonista di una consistente rimonta al cardiopalma. La formazione russa ha superato la concorrenza degli statunitensi Evil Geniuses, abituati da tempo a giocare finali di un certo ...

Rainbow Six Siege : Annunciata l’operazione Phantom Sight : Ubisoft annuncia i dettagli dei contenuti per la seconda stagione dell’Anno 4 di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Operation Phantom Sight introduce un nuovo Attaccante e un nuovo Difensore, chiamati rispettivamente Nokk e Warden, oltre a un completo rifacimento della mappa Café Dostoevskij, il locale di alta classe situato nel cuore di Mosca. Inoltre, nella Stagione 2 Anno 4, Rainbow Six Siege introdurrà nuove modifiche ...

Rainbow Six Pro League : il Team Empire trionfa nella spettacolare finale milanese : Questo weekend a Milano, nella cornice del Palazzo del Ghiaccio convertitosi per l’occasione in arena esport, sono andate in scena le finali della nona stagione della Pro League di Rainbow Six Siege, l’FPS tattico di Ubisoft. Durante i due giorni si sono sfidati 8 tra i migliori Team al mondo, rappresentanti i 4 campionati intercontinentali che compongono il circuito competitivo creato dall’azienda franco-canadese. La prima ...

Rainbow Six Siege : Ubisoft ci presenta Warden - nuovo difensore in arrivo con l'Operazione Phantom Sight : Ubisoft si prepara a rivelare l'Operazione Phantom Sight ovvero la Stagione 2 dell'Anno 4 del popolare FPS competitivo Rainbow Six: Siege. Per non far attendere i fan però, la compagnia ha svelato uno dei nuovi operatori in arrivo col prossimo aggiornamento.Come riporta VG247, Collinn "Warden" McKinley è un veterano con alle spalle ben 30 anni di carriera nel corpo dei Marines, nel ruolo di agente di scorta e protezione di late cariche dello ...

Rainbow Six Siege ha incassato oltre un miliardo di dollari dal lancio e può ora contare su 45 milioni di giocatori : Ubisoft ha dichiarato che gli incassi di Rainbow Six: Siege sono cresciuti fino a oltre 1 miliardo di Euro (1,12 miliardi di dollari) dall'uscita del gioco nel 2015, riporta Venturebeat.Inoltre, la base di giocatori ha superato i 45 milioni, in crescita del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nel complesso, Ubisoft ha dichiarato di avere oltre 100 milioni di giocatori unici attivi sui propri titoli PC e console (questo non tiene ...

Le finali della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League Season 9 giungono a Milano questo mese : Rainbow Six: Siege giunge a Milano questo mese in occasioni delle finali della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League Season 9, e come possiamo vedere le date della competizione sono il 18 e il 19 maggio.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per ogni dettaglio: Leggi altro...

Rainbow Six Siege riscrive le regole - aggiornamento inserisce Fuoco Amico Inverso : Dite la verità: almeno una volta nella vostra carriera da Operatori di Rainbow Six Siege vi siete trovati coinvolti, vostro malgrado, in uno scontro a Fuoco tra un compagno di squadra e un avversario. Magari avete alzato la capoccia proprio nel momento meno opportuno e, sulla linea di tiro, vi siete beccati una pallottola proprio dal vostro commilitone. Un errore che a volte può costare la vittoria del round o della partita, ma fa parte pur ...

La Pro League di Rainbow Six approda in Carolina del Nord per il Six Major 2019 : In occasione del Six Major 2019, uno degli eventi esport più importanti dell'anno che mette in palio mezzo milione di dollari contesi da sedici team, la Pro League di Rainbow Six si sposta niente meno che a Raleigh, in Carolina del Nord.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft: Leggi altro...

Rainbow Six Siege riceve la funzione Fuoco Amico Inverso : Ubisoft pubblica oggi un importante aggiornamento per il suo popolare Rainbow Six Siege che introdurrà una funzione mirata a migliorare l'intera esperienza di gioco, stiamo parlando della funzione Fuoco Amico Inverso.Sul sito ufficiale di Rainbow6.ubisoft.com, la compagnia ha spiegato nel dettaglio in cosa consiste Fuoco Amico Inverso: "quando un giocatore abusa della meccanica del Fuoco Amico per uccidere i propri compagni di squadra, questo ...