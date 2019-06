Quanto guadagna Gad Lerner in Rai | stipendio ufficiale a puntata

termometropolitico

(Di lunedì 3 giugno 2019)Gadin Rai:Il ritorno di Gadin Rai fa parlare e non solo per il nuovo sbarco del conduttore al servizio pubblico, ma anche per. Perché ormai gli stipendi che prendono i conduttori in Rai fanno notizia: da Fabio Fazio a Elisa Isoardi, ora è venuto anche il momento di sapereGad. A dirlo è stato lui stesso in un’intervista a La Repubblica, dove ha svelato le cifre che prenderà per ogni. Gadritorna in Rai Gadtornerà in Rai, e più di preciso su Rai Tre, a condurre in seconda serata cinque puntate del suo nuovo programma, L’Approdo.ha confessato che non ci saranno politici nella sua trasmissione, ma solo gente esperta sui temi che verranno trattati, dai radical chic all’avanzata della nuova destra. E così, anticipando le questioni e le richieste di ...

sagittarios : @gadlernertweet @BelpietroTweet @RaiTre Gad ti non devi giustificarti con nessuno. Piuttosto il lecchino Belpietro… - JandMilano : RT @cresce_m: GARD LENER:Non contesto le idee politiche in quanto ognuno ha le sue e vanno rispettate, ma se uno parla di povertà e di lavo… - AvigalSnapir : RT @cresce_m: GARD LENER:Non contesto le idee politiche in quanto ognuno ha le sue e vanno rispettate, ma se uno parla di povertà e di lavo… -