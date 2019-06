Quanti soldi guadagna Richard Carapaz? Stipendio bassissimo per il vincitore del Giro

Giro d’Italia – Quanti soldi ha guadagnato Vincenzo Nibali? Lo Squalo si consola con un bel gruzzoletto : Il corridore della Bahrain-Merida ha chiuso al secondo posto il Giro d’Italia 2019, un piazzamento d’onore che gli ha permesso di guadagnare una bella cifra in denaro Secondo posto assoluto per Vincenzo Nibali al termine del Giro d’Italia 2019, lo Squalo ha chiuso con un minuto e quattro secondi di ritardo da Richard Carapaz, riuscito a difendere la Maglia Rosa fino all’Arena di Verona. Fabio Ferrari/LaPresse Un ...

Giro d’Italia 2019 - Quanti soldi ha guadagnato Richard Carapaz? Il vincitore gioisce con una cifra di lusso! Tutto il montepremi : Richard Carapaz ha vinto il Giro d’Italia 2019, l’ecuadoregno si è confermato come la grande rivelazione e oggi è salito sul gradino più alto del podio a Verona. Il 26enne ha compiuto un’impresa eroica e ha regalato una gioia incredibile a un’intera Nazione, l’alfiere della Movistar ha concluso con 1’05” di vantaggio su Vincenzo Nibali e ha così conquistato il primo Grande Giro della sua carriera. Il ...

Giuseppe Conte - il "regalino" al suo staff : Quanti soldi (nostri) ha fatto spendere per 150 nuovi pc : Al premier Giuseppe Conte non manca l'ottimismo. Nonostante in tanti lo considerino ormai con un piede fuori da Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio ha deciso di "regalare" ai propri collaboratori 150 nuovi pc portatili di ultima generazione. L'acquisto, disposto il 12 aprile attraverso il Dip

Volley - Champions League 2019 : Civitanova e Novara in trionfo - Quanti soldi hanno guadagnato le squadre? Assegno di lusso! : L’Italia della pallavolo si è presa l’Europa, Civitanova e Novara hanno vinto le rispettive Champions League (maschile e femminile) surclassando lo Zenit Kazan e Conegliano. La Lube e l’Igor fanno festa alla Max Schemling Halle di Berlino, riportano il tricolore sul Tetto del Vecchio Continente e chiudono la stagione col botto alzando al cielo il trofeo più importante: i biancorossi hanno firmato l’impresa detronizzando ...

Daniele Luttazzi - cifre da delirio : Quanti soldi chiede per tornare in Rai : Diciamo che, visto il caso di Fabio Fazio, questo non è il periodo migliore per chiedere cifre da capogiro alla Rai. Come scrive Repubblica, Daniele Luttazzi chiede 100 mila euro a puntata. Il rientro di Daniele Luttazzi in Rai trova un altro ostacolo: il compenso preteso dal comico. La cifra è dav

Meghan Markle e Harry - il royal baby è una benedizione : Quanti soldi ha vinto la nonnina inglese : Tra tante polemiche su Meghan Markle e Harry, qualcuno in Inghilterra ha gioito più di altri. Si tratta di una nonna britannica, che come da tradizione ha scommesso qualche sterlina sul futuro nome del royal baby, indovinandolo e vincendo. Un colpo di genio, visto che per settimane il sesso del nasc

Snooker - Mondiali 2019 : Quanti soldi ha guadagnato Judd Trump? Montepremi da urlo per il Campione : Judd Trump ha vinto il Mondiale 2019 di Snooker dopo aver sconfitto John Higgins nella Finale giocata come da tradizione al Crucible Theatre di Sheffield (Inghilterra). Il 29enne inglese ha così potuto festeggiare il primo titolo iridato della carriera dopo aver perso l’atto conclusivo nel 2011 proprio contro il rivale odierno e soprattutto può fregarsi le mani per aver conquistato una cospicua somma in denaro. quanti soldi ha guadagnato ...

[L'analisi] Crisi della classe media italiana : ecco Quanti soldi ha perso in 10 anni : Lo scorso aprile un rapporto dell'Ocse intitolato Under Pressure: the Squeezed Middle Class ha certificato e denunciato il restringimento della classe media, la fascia della popolazione che più di ...

Parlamento - l'ultimo sfregio dei politici con i soldi degli italiani : in Quanti vanno a lavorare : L' effetto è a dir poco straniante. Si parla di «centralità del Parlamento», di come e perché i «Padri costituenti» disegnarono in questo modo Camera e Senato, del loro insostituibile ruolo. Peccato che i rappresentanti di tanto onore, che non si possono chiamare onorevoli ma che, come ricorda l' az

Matteo Viviani delle Iene - brutta storiaccia : ladri in casa - Quanti soldi perde : E' stata svaligiata la casa dell' inviato de Le Iene Matteo Viviani. I ladri sono entrati nell'appartamento in zona Affori, a Milano, portando via gioielli, contanti e oggetti di valore che sono stati quantificati dal proprietario di casa in 75mila euro. Il furto è stato scoperto alle 22.30 di ieri

Quanti soldi ha guadagnato Fabio Fognini vincendo il Masters 1000 di Montecarlo? Cifra milionaria per il Re del Principato : Fabio Fognini si è incoronato Re di Montecarlo, il ligure è diventato il primo italiano a vincere un Masters 1000 della storia e si è imposto nel Principato dopo addirittura 51 anni dall’ultimo sigillo posto da Nicola Pietrangeli. Il 31enne ha completato una settimana strepitosa: dopo aver annichilito Alexander Zverev e Rafael Nadal (numero 2 e 3 del mondo), ha surclassando Lajovic nell’atto conclusivo sulla terra battuta e si è ...