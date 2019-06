Quante tazzine di caffè al giorno si possono bere? Due | tre | venticinque? Lo svela la

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) Una ricerca della British Heart Foundation ribalta le conclusioni di precedenti studi sulla nocività delin caso di consumo eccessivo. In passato alcune analisi avevano rilevato che numerose dosi dipotevano essere la causa di patologie arteriose, aumentando la pressione sul cuore e il rischio di attacco cardiaco, e si è consigliato per anni ai bevitori di ridurne il consumo. L’analisi della British Heart Foundation ha studiato oltre 8mila persone nel Regno Unito, che hanno bevuto 2, 3, 5 e fino a 25dial: ebbene si è scoperto che le ripercussioni sulle arterie sono state le stesse di chi ne ha bevuta soltanto una. Gli esperti della Queen Mary University of London hanno suddiviso i partecipanti all’esperimento in tre gruppi in base al numero diconsumati, riscontrando effetti molto simili che non hanno portato all’ostruzione ...

