Pronostico Uruguay vs Ecuador | Ottavi di Finale Mondiale U-20 03-06-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di lunedì 3 giugno 2019) Ile l’didiU-20; Lunedì 3 Giugno, ore 17.30U-20 /– Il lunedì valido per glididella competizione in programma in Polonia, vede la sfida dell’Arena Lublin tra.Come arrivano le due squadre?U-20 – I padroni di casa di giornata sono l’unica squadra della competizione ad aver concluso il girone a punteggio pieno. La squadra sudamericana vorrà cercare di rispettare ile di portare a casa una vittoria in modo da qualificarsi alla Fase successiva.Gli ospiti, invece, hanno sconfitto il Messico nell’ultimo match della Fase a Gironi, che gli ha permesso di qualificarsi come una delle migliori terze. Gliegni vorranno ribaltare i pronostici e dimostrare, come visto contro ...