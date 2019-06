Pronostico Senegal vs Nigeria | Ottavi di Finale Mondiale U-20 03-06-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di lunedì 3 giugno 2019) Ile l’didiU-20; Lunedì 3 Giugno, ore 20.30U-20 /– Sfida che si preannuncia molto equilibrata quella in programma questa sera allo Stadion Widzewa Łódź, valida per glidi, tra.Come arrivano le due squadre?U-20 – I padroni di casa di giornata hanno chiuso il proprio raggruppamento in testa alla classifica, grazie anche all’ultimo pareggio contro la Polonia. Iesi partono un po’ più avanti nele vorranno cercare di dimostrare il proprio valore centrando la qualificazione ai Quarti di.Contro, però, si troveranno un’altra squadra africana. La, infatti, si è qualificata come una delle migliori terze, chiudendo la propria Fase a Gironi con un pareggio contro ...

ore_il : Pronostico Senegal-Colombia Mondiali Under 20 Domenica 26 Maggio -