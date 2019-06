Percorso Giro d’Italia 2020 | le 21 tappe della prossima edizione Anticipazioni e

oasport

(Di lunedì 3 giugno 2019) Ild’Italia 2019 si è appena concluso e come sempre dopo tre settimane di gara ci troviamo un po’ spaesati quando la carovana non riparte. Ieri Richard Carapaz è stato incoronato sul palco di Verona, ha alzato al cielo il Trofeo Senza Fine e ha regalato un’impresa indimenticabile a tutto l’Ecuador: il 26enneMovistar si è imposto meritatamente davanti a Vincenzo Nibali e a Primoz Roglic. La Corsa Rosa ha regalato grandi emozioni come sempre e lo spettacolo non è mai mancato anche se ilha fatto parecchio discutere: una settimana e mezza senza una vera salita, solo un paio di tapponi alpini (e tra l’altro quello del Mortirolo ha dovuto scontare la cancellazione del Gavia per la troppa neve in cima), diverse frazioni poco impegnative e ben tre cronometro. Il tracciato non ha trovato il favore di molti appassionati e anche di diversi ...

