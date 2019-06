Perché Robert Pattinson potrebbe essere un buon Batman

Perché l'attivismo di Roberto Fico rischia di spaccare il Movimento : È stato un 2 giugno di fuoco. Meglio, di guerra. E di ampie polemiche. Quelle tra il vicepremier Salvini e il presidente della Camera Fico, reo quest'ultimo di aver dedicato “la Festa della Repubblica a immigrati e nomadi” che si trovano sul nostro territorio, come sottotitola l'apertura della prima Il Giornale. Ma il titolo è molto più esplicito: “Fico traditore”, corpo del carattere grande e tutto maiuscolo. E la seconda riga del sottotitolo è ...

Perché la risposta della Polizia a Roberto Saviano dovrebbe farci paura sul serio : Se la risposta dell’account ufficiale della Polizia di Stato a Roberto Saviano non vi causa alcun tipo di ansia e non vi mette a disagio, allora avete un problema. Anzi, abbiamo un problema. Perché la questione non riguarda Saviano, ma la nostra sicurezza di manifestare il dissenso, di criticare e lottare per ciò che riteniamo giusto.Continua a leggere

Roberto Maroni a Tagadà umilia Luigi Di Maio e grillini : "Perché per colpa loro siamo nel pantano" : "Sulle autonomie siamo nel pantano". Roberto Maroni, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, attacca Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle considerato il "responsabile" dello stallo. "Forse in Parlamento non c'è la maggioranza qualificata", dice l'ex ministro dell'Interno ed ex governatore della

Roberto Fico - vergogna del 25 Aprile contro Matteo Salvini : "Perché è ministro" : Il compagno Roberto Fico ovviamente non si smentisce nel M5s. Di sinistra e grillino, quale miglior giorno che la festa della Liberazione per dare contro Matteo Salvini a casaccio? Risposta semplice: nessuno. Così ecco che il presidente della Camera, in un'intervista concessa al Fatto Quotidiano (l'

Matteo Salvini - lo spaventoso delirio di Roberto Saviano : "Perché va a Corleone il 25 aprile" : Non poteva mancare, il 25 aprile, l'attacco di Roberto Saviano a Matteo Salvini. Attacco che ovviamente viaggia su Repubblica, dove un'intera pagina firmata da mister Gomorra è dedicata al ministro dell'Interno. L'ossessione, insomma, ormai è di quelle gravi. Il teorema di Saviano è chiaro fin dal t

Roberto D'Agostino - siluro contro la sinistra : "Perché Zingaretti e Matteo Renzi non vanno da nessuna parte" : La sinistra non riuscirà ad andare da nessuna parte. Né il Partito democratico di Nicola Zingaretti né Matteo Renzi. Roberto D'Agostino, giornalista e fondatore di Dagospia, in una intervista a ItaliaOggi, sostiene che "Zingaretti sta zitto e stando zitto guadagna punti, ma non è in grado di creare