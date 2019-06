Perché fa sempre notizia il costo delle terapie per le malattie rare

huffingtonpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) È di pochi giorni fa ladell’approvazione negli Stati Uniti di una terapia genica per l’atrofia muscolare spinale. È corretto affermare che i bambini affetti dalla forma più grave della patologia, la Sma1, che sono stati trattati finora possano dirsi salvati dalla terapia. La Sma1 porta nella maggior parte dei casi alla morte prima dei due anni e negli altri casi a una condizione di disabilità molto grave nella quale il bambino non è in grado di muoversi, respie deglutire in modo autonomo.Fino a un paio di anni fa non esisteva alcuna terapia per la Sma: adesso ce ne sono due - la prima a essere sviluppata è già in uso anche nel nostro Paese. È ragionevole ipotizzare che in un futuro abbastanza prossimo, anche grazie all’applicazione dello screening alla nascita per diagnosticare la malattia prima ...

CarloStagnaro : @blu_sia @maxdantoni Perché se io fossi un fornitore dello stato vorrei essere pagato in euro, non in cartaccia, e… - riotta : Come sempre il voto degli italiani all'estero non premia la destra e i populisti. Perché han visto il mondo, non i talk sciò. - Charles_Leclerc : Ho sempre messo solo foto di mentre giocavo a pallone, mai video. Adesso capite perché! In effetti sembro un po un… -