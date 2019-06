Pensioni | chi potrà ritirarsi dal lavoro con 7 anni di anticipo

Pensioni - maxi-scivolo : gradita sorpresa dopo le stangate - chi potrà lasciare il lavoro con 7 anni d'anticipo : Buone notizie in arrivo per qualcuno sul fronte Pensioni. Non ci sono solo le stangate "nascoste" del conguaglio sul blocco dell'indicizzazione per gli assegni superiori a 1.500 euro lordi e il contributo di solidarietà per quelli sopra i 100mila euro l'anno. Il Decreto crescita, grazie a un emendam

Manifestazione Pensioni Roma - sindacati chiedono risposte al governo : Manifestazione pensioni Roma, sindacati chiedono risposte al governo Al grido di “dateci retta” i pensionati italiani scendono in piazza dopo 15 anni di assenza. Oltre 100.000 ex lavoratori, in treno e con decine di autobus provenienti da tutta Italia, si sono riversati sabato 1 giugno in piazza San Giovanni a Roma, per protestare contro le politiche del governo. La prima tappa di un percorso di mobilitazione, sostenuto da Cgil, Cisl e ...

Pensioni - la rapina silenziosa e salatissima : scatta il prelievo sull'assegno - chi dissanguano : Questo mese lo Stato intascherà 118 milioni di euro dalle Pensioni degli italiani. Di questa somma, 105,4 milioni riguardano il maxi conguaglio per il trimestre gennaio-marzo sul blocco delle indicizzazioni delle Pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo (da 1.522 euro lordi in su), mentr

Pensioni ultime notizie : Quota 100 scuola - rischio pensione a settembre : Pensioni ultime notizie: Quota 100 scuola, rischio pensione a settembre Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano i pensionamenti con Quota 100 nel comparto scuola. A quanto riporta il Miur, infatti, allo stato attuale il 96% delle domande presentate entro il 12 dicembre 2018 risulta acquisito. Va a invece a rilento l’acquisizione delle domande presentate entro il 28 febbraio 2019, visto che queste ammontano solamente a 7.544, e quindi al ...

Pensioni : Q100 - la Corte dei Conti chiede che la misura sia 'strutturale e permanente' : "Qualunque scelta pone un problema di cassa non indifferente, ma una correzione attuariale della componente retributiva dell'assegno, in caso di Pensioni miste, non comporterebbe la creazione di debito Pensionistico implicito", è il parere espresso dalla Carte dei Conti sul cosiddetto meccanismo della Quota 100 voluta dal Governo giallo-verde. Per la Corte dei Conti Rdc e Quota 100 aumentano la spesa Per la Ragioneria dello Stato, infatti, la ...

Pensioni ultima ora : Corte dei Conti chiede “sostenibile normalità” : Pensioni ultima ora: Corte dei Conti chiede “sostenibile normalità” Pensioni ultima ora: nel Rapporto 2019 sul coordinamento della Finanza Pubblica della Corte dei Conti vengono toccati come argomenti sia la previdenza che il reddito di cittadinanza. Ovvero due misure chiave del decreto n. 4/2019 che sono anche i cavalli di battaglia del Governo Conte Pensioni ultima ora, Corte dei Conti su Reddito di Cittadinanza Nel rapporto della ...

Pensioni - il taglio sugli assegni voluto dal M5s : ecco chi perde fino al 40% da giugno : Dal prossimo giugno circa 24mila pensionati italiani con un assegno superiore ai 100mila euro lordi l'anno subiranno il taglio annunciato nella scorsa legge di Bilancio dal governo. La tagliola scatterà per tutti, ma con vigore diverso a seconda dell'ammontare dell'assegno. Stando al meccanismo cont

Pensioni ultima ora : Quota 100 scuola - chiesto incontro sindacati-Miur-Inps : Pensioni ultima ora: Quota 100 scuola, chiesto incontro sindacati-Miur-Inps Pensioni ultima ora tra i tanti e attesi ambiti di applicazione di Quota 100 c’è quello del mondo della scuola. Come già sta avvenendo in molti altri settori pubblici, la possibilità di accedere alla pensione prima dei termini fissati dalla riforma Fornero indurrà molti lavoratori a chiedere di andare in pensione, con Quota 100, con alcuni anni di anticipo. ...

Pensioni ultima ora : manifestazione 1 giugno a Roma - richieste dei sindacati : Pensioni ultima ora: manifestazione 1 giugno a Roma, richieste dei sindacati Pensioni ultima ora: continua il pressing dei sindacati nei confronti del Governo. Già a febbraio le organizzazioni sindacali hanno manifestato in piazza a Roma per chiedere all’esecutivo di rivedere alcune delle decisioni in materia previdenziale. Il 1° giugno nuovo appuntamento in Piazza San Giovanni. Scenderanno e protesteranno in maniera unitaria le ...

Pensioni - la circolare dell'Inps che fa godere i pensionati d'oro : chi non subirà il taglio : Arriva una circolare dell'Inps a far tirare un sospiro di sollievo per quei pensionati colpiti dal taglio delle Pensioni d'oro, che punta a ridurre gli assegni dal 15 al 40% se superiori ai 100mila euro lordi annui. Come riporta Repubblica, la circolare attuativa n.62 dell'Inps, pubblicata il 7 magg

Pensioni - riscatto agevolato della laurea : è boom di richieste : boom di richieste per il riscatto della laurea agevolato, l'iter low cost con cui recuperare gli anni di studio all'università nel calcolo dei contributi versati a fini Pensionistici. La maggior parte di queste domande arriva da lavoratori del settore privato, minore l'adesione per i dipendenti pubblici.

Pensioni - a giugno scattano i tagli (ma la stangata sarà per pochi) : Al via il prossimo mese il "prelievo di solidarietà" per chi percepisce più di 100mila euro. La platea però è ridotta (solo...

Pensioni ultime notizie : Quota 41 ok - ma Uil chiede correttivi a Quota 100 : Pensioni ultime notizie: Quota 41 ok, ma Uil chiede correttivi a Quota 100 Il governo ha lanciato a partire dal 2019 Quota 100, la nuova pensione anticipata che consente il pensionamento a tutti i lavoratori che hanno raggiunto 62 anni di età e 38 anni di contributi. L misura è sperimentale, visto che ha una durata triennale, fino al 2021. L’obiettivo finale, infatti, resta Quota 41 per tutti, ovvero la possibilità di andare in pensione con ...

