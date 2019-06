Pensioni | arriva il maxi-scivolo nelle grandi imprese

Pensioni alte - ecco i tagli : prelievo arriva al 30% : Sono circa 24 mila i pensionati che, avendo un assegno di importo superiore ai 100 mila euro lordi l?anno, si vedranno applicare da giugno la riduzione prevista dalla legge di...

Pensioni - la previsione apocalittica di Giuliano Cazzola sugli assegni : arriva la tripla stangata fiscale : La tagliola che sta per scattare sulle Pensioni, oltre al mancato adeguamento all'inflazione, è solo l'antipasto di un pranzo ben più duro da digerire per gli italiani. Il prof. Giuliano Cazzola, esperto di previdenza, non si aspetta nulla di buono già dalla prossima legge di Bilancio. Intervistato

Pensioni - arriva il ricalcolo : assegni più bassi per pagare il conguaglio di inizio 2019 : Assegno di giugno più leggero per i pensionati: chiunque abbia un trattamento di almeno tre volte superiore il minimo dovrà pagare un conguaglio a causa della rivalutazione delle Pensioni (con un mancato aumento) che riguarda il 2019 e che viene detratto dagli assegni solo a partire da aprile: il conguaglio riguarda quindi i mesi che vanno da gennaio ad aprile.Continua a leggere

Risparmio di 140 milioni per lo Stato! Pensioni d’oro - arriva il taglio da giugno : Il presidente Inps Pasquale Tridico lo ha annunciato ieri sera: "Saranno circa 25mila posizioni e c'è un Risparmio per lo Stato di 140 milioni". Il tetto oltre il quale il taglio interviene "è 100mila euro" ha spiegato Tridico, specificando che "solo la parte retributiva verrà tagliata". Gli assegni saranno ridotti anche del 40%.

