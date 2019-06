Pensione da 10mila euro | Poerio si infuria | ' Me ne tolgono 445' VIDEO

Blastingnews

(Di lunedì 3 giugno 2019) L'argomento pensioni, com'è noto, è stato uno dei cavalli di battaglia di Lega e Movimento Cinque Stelle. I partiti che, alle ultime politiche, hanno ottenuto il maggiore consenso sono riusciti a convincere i cittadini del fatto che superare la Fornero sarebbe stato un loro obiettivo. Al momento la soluzione prospettata è l'adozione facoltativa della misura Quota 100 per uscire prima dal lavoro. Chi, invece, si è battuto per mettere un freno alle pensioni d'oro ingiustificate è stato il Movimento Cinque Stelle, suscitando l'ira di quanti, pur percependo un assegno pesante, non accettano di subire un taglio portando avanti le proprie ragioni dopo gli ultimi provvedimenti arrivati dall'alto.si arrabbia per il taglio C'è chi, come, ad esempio, Michele, lo fa davanti alle telecamere di una trasmissione televisiva seguita da milioni di spettatori. E' una scelta coraggiosa, ...

