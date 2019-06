Pechino continua a negare il massacro di piazza Tiananmen

internazionale

(Di lunedì 3 giugno 2019) Il 4 giugno 1989 in Cina si è fermata ogni spinta riformatrice. Il governo, aiutato dal successo economico, è diventato più autoritario e ha alimentato il nazionalismo, mettendo a tacere ogni voce critica. Leggi

fisco24_info : Cina: anche un ex militare fra protagonisti Tienanmen che tengono viva memoria : La ricostruzione della repression… - ChinaSantAnna : RT @cina_in_italia: In occasione dell’imminente Festa delle barche drago, a Pechino andrà in scena uno spettacolo teatrale che racconta la… - cina_in_italia : In occasione dell’imminente Festa delle barche drago, a Pechino andrà in scena uno spettacolo teatrale che racconta… -