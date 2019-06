Pd | Zingaretti | “Caduta del governo dipende dalle parole di Conte Spero dica la verità

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2019) “Cosa mi aspetto dal discorso di? Che almenola, perché anche l’ultima settimana è stata caratterizzata da cento opinioni diverse, che hanno creato molta confusione e molto fumo. Ed è questo il motivo principale per cui nel mondo c’è scetticismo nei confronti di questo, e cioè che parla molto e poi nasconde la tragicadi un anno di bilancio di”. Così, ai microfoni di “Non Stop News”, su Rtl 102.5, si pronuncia il segretario del Pd, Nicola, che spiega: “Tra le cose che questonasconde, c’è un dato, a me noto, come a tutti i presidenti di Regione: ad aprile 2019 abbiamo avuto un boom della crescita di cassa integrazione straordinaria, + 78%. Ci sono, cioè, migliaia di lavoratrici e di lavoratori che, per colpa della crescita zero e del crollo del fatturato delle aziende, in queste ...

