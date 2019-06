Paolo Lugiato | “Così le news hanno preso il sopravvento sulla realtà”

caffeinamagazine

(Di lunedì 3 giugno 2019) Viviamo dentro i notiziari. Conosciamo i titoli prima di scambiare una parola con un altro umano la mattina. Uccidiamo il tempo, in autobus o in fila, controllando Twitter solo per ritrovarci immersi nei drammi della politica o nelle emergenze umanitarie. E il 70% di noi prima di addormentarsi legge le ultimesu smartphone o tablet. La notizia non è più sullo sfondo della nostra vita. Ne è diventata il centro principale, spiega. Il modo in cui i giornalistisempre vissuto leè ora il modo in cui milioni di lettori le vivono, specie in Uk dopo la Brexit, in Usa dopo l’elezione di Donald Trump, in Italia dopo la nascita del governo M5S-Lega, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini che ‘postano’ in continuazione selfie e videomessaggi. Sarebbe facile dire che il motivo per cui si passi così tanto tempo a pensare alle notizie sia semplicemente dovuto al fatto che ...