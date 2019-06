Panchina Lazio | Lotito | “Abbiamo rinnovato il contratto a Inzaghi”

Panchina Lazio - c’è l’accordo con Inzaghi : adesso strada in discesa per Giampaolo al Milan : Panchina Lazio – Un pò a sorpresa. E’ stato raggiunto l’accordo tra la Lazio e l’allenatore Simone Inzaghi, negli ultimi minuti le parti hanno raggiunto l’accordo per proseguire il matrimonio. La stagione dei biancocelesti è stata altalenante ma si è conclusa con la vittoria della Coppa Italia, è stato questo il motivo che ha spinto Lotito a proseguire il rapporto ma anche la mancata possibilità di trasferirsi ...

Panchina Lazio - annuncio di Tare su Simone Inzaghi ma… : “Gli incontri fatti per capire tante cose. Inzaghi non ha il contratto in scadenza, ma ancora per un anno, questa attenzione che si crea mi sembra un po’ esagerata”. Sono le dichiarazioni del direttore sportivo della Lazio Igli Tare, prima del match con il Torino, si è parlato del futuro di Simone Inzaghi. “Se resta? l’ha detto il presidente e l’ho detto anche io, credo che anche lui lo pensi, non ci ...

Panchina Lazio - fumata nera con Simone Inzaghi : in pole per il sostituto c’è Mihajlovic : Panchina Lazio – Molto bene in Coppa Italia, deludente in campionato ed Europa League. Può essere riassunta così la stagione della Lazio che ha vinto la Coppa Italia ma in campionato e soprattutto Europa League il percorso è stato non entusiasmante. Il presidente Lotito non ha nascosto la delusione per la stagione e sono in corso valutazioni per quanto riguarda il futuro. Negli ultimi è andato in scena un un incontro con Simone ...

Panchina Lazio : sale Mihajlovic - anche De Zerbi tra i più quotati : Mihajlovic potrebbe prendere il posto di Simone Inzaghi sulla Panchina della Lazio, la querelle si risolverà nei prossimi giorni Ha appena conquistato il punto decisivo per la salvezza del Bologna, strappando il pareggio alla Lazio. La squadra con cui Sinisa Mihajlovic ha vinto sette trofei in sei anni e con cui secondo i betting analyst potrebbe iniziare una nuova avventura. In attesa che Lotito sciolga il nodo-Inzaghi, l’allenatore ...

Panchina Lazio - per i bookie c’è anche Mihajlovic : in quota Nesta : Panchina Lazio – La Lazio ha salvato la stagione con la vittoria della Coppa Italia, un risultato importante che permette al presidente Lotito di programmare al meglio il futuro. E’ incerta la situazione per quanto riguarda la Panchina, nel dettaglio Simone Inzaghi non è certo di rimanere in biancoceleste. Una soluzione secondo i bookie porta a Sinisa Mihajlovic, l’arrivo del serbo in Panchina è offerto a 5,00 sul ...

Panchina Lazio - è De Zerbi il nome in pole in caso di addio di Inzaghi : Panchina Lazio – Stagione altalenante in casa Lazio, in particolar modo il club biancoceleste ha perso punti anche a sorpresa nelle ultime partite, nel dettaglio clamoroso il ko contro il Chievo. La squadra di Simone Inzaghi ha praticamente fallito la qualificazione in Champions League e l’obiettivo massimo a questo punto è raggiungere l’Europa League. Ma il presidente Lotito pensa anche alla prossima stagione e non è da ...

Lazio - Caicedo : 'Champions - noi ci crediamo. Panchina stretta? Conosco il mio ruolo' : Match-winner di Sampdoria-Lazio con la sua doppietta, Felipe Caicedo parla a Sky Sport al termine dell'incontro: 'Corsa Champions? Purtroppo abbiamo sbagliato 2-3 partite, ma noi non molliamo mai, restiamo uniti e lottiamo fino alla fine. Oggi è arrivata una risposta, continuiamo ...

Le notizie del giorno – Muore ex calciatore in Brasile - il futuro di Allegri e Ronaldo e le ultime sulla Panchina della Lazio : panchina Lazio, INZAGHI IN BILICO – Momento delicato in casa Lazio, il club biancoceleste è reduce dal clamoroso tonfo casalingo contro il Chievo già retrocesso, sconfitta che può risultare pesantissima per la corsa Champions League. La sconfitta ha fatto infuriare il presidente Claudio Lotito che non si aspettava una prestazione così deludente, per questo motivo la posizione dell’allenatore è in bilico, non per l’immediato ma per la ...

Lazio - ESCLUSIVO Bergonzini - GdS - : "La squadra non vale il quarto posto - la Panchina non è all'altezza dei titolari" : Per parlare del momento biancoceleste abbiamo contattato il noto giornalista della 'Gazzetta dello Sport' e corrispondente di 'Kicker' Elmar Bergonzini , molto vicino all'ambiente biancoceleste che ...

La più bella Lazio senza gol e senza Panchina : Questa volta non lo meritava. La Lazio esce battuta su rigore dal Meazza contro il Milan ma non meritava di perdere, 1-0,. Anzi, nel recupero, durante l'assalto finale dei biancocelesti per il ...