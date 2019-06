Pallavolo | rinnovato l’accordo di sponsorizzazione tra la Millenium Brescia e la Banca

sportfair

(Di lunedì 3 giugno 2019) Rinnovo nella posizione di sponsor principale per lapopolare fondata nel 1898 in Valsabbia La dirigenza bianconera eValsabbina sono lieti di annunciare che è stata raggiunta un’intesa ufficiale per il rinnovo del “Title Sponsor” per la stagione 2019-2020. Il nome ufficiale della Prima Squadra nel suo secondo campionato di Serie A1 rimarrà quindi “Valsabbina”. Dopo una prima stagione come “Premium Sponsor” e un grande salto come “Title Sponsor”, l’Istituto di credito conferma il suo sostegno al sodalizio del Presidente Roberto Catania per affrontare il campionato più importante e seguito al Mondo. Inoltre, in questo modo si rafforza ulteriormente il legame e la sinergia con il territorio da parte di due brand di riferimento per l’economia e lo sport die dintorni.Valsabbina da oltre ...

