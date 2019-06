Pallanuoto | Final Eight Champions League 2019 | programma | orari e tv Il calendario

Pallanuoto - Finale Scudetto Serie A1 2019 : Brescia-Pro Recco 10-11. Per i liguri il 14° titolo consecutivo : A Trieste l’epilogo è il più spettacolare tra quelli che ci si potesse attendere: lo Scudetto della Serie A1 di Pallanuoto va alla Pro Recco, che al termine di una partita combattutissima batte per 11-10 il Brescia e conquista il tricolore numero 33, il 14° consecutivo. I liguri terminano il primo quarto avanti 4-3, ed arrivano a metà gara sul 6-5. Il break decisivo è figlio della terza frazione, chiusa dai campioni d’Italia avanti ...

Pallanuoto - Finale Scudetto Serie A1 2019 : l’atto conclusivo che tutti attendevano. Brescia e Pro Recco per il tricolore : L’ora del sesto rendez-vous stagionale, il più importante, è arrivato: oggi alle ore 16.00 Brescia e Pro Recco si giocano lo Scudetto numero 100 della storia della Pallanuoto italiana. A Trieste va in scena l’atto conclusivo più scontato, ma anche quello più bello che potesse esserci in questo momento. Cinque confronti in stagione, con quattro successi dei liguri (due in Champions, uno in campionato ed uno nella Finale di Coppa ...

Brescia-Pro Recco - Finale Scudetto Pallanuoto 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Andrà in scena oggi, domenica 26 maggio, alle ore 16.00 a Trieste, la Finale Scudetto della Serie A1 di pallanuoto: il Brescia ha chiuso in testa la regular season, ma ha sofferto in semiFinale contro il Posillipo, mentre dall’altra parte del tabellone la Pro Recco, seconda classificata, ha spazzato via venerdì la Sport Management. La partita che assegnerà il tricolore avrà inizio alle ore 16.00 e sarà trasmessa in diretta tv su ...

Posillipo-Sport Management - Finale 3° posto Final Six Pallanuoto 2019 : programma - orari e tv. La guida completa : In attesa della Finalissima di domenica 26 maggio a Trieste la Final Six della Serie A1 di Pallanuoto vive oggi una gara comunque molto importante: alle ore 18.30 sarà la volta della sfida tra Posillipo e Sport Management, che metterà in palio il terzo posto e l’accesso alla prossima Champions League, mentre la sconfitta andrà in Euro Cup. Il Posillipo ha perso ieri in semiFinale contro il Brescia al termine di una partita combattutissima, ...

Pallanuoto - A1 2019 : la finale sarà tra Pro Recco ed AN Brescia. I lombardi battono a fatica il Posillipo : Una sfida molto più intensa di quanto ci si potesse aspettare alla vigilia: il Posillipo non risente delle fatiche dei quarti di finale di ieri ed impone il proprio gioco nella semifinale della Final Six di Trieste valida per l’assegnazione dello scudetto dell’A1 di Pallanuoto maschile. I campani, che affrontavano la testa di serie numero 1 del torneo, i campioni della regular season, l‘AN Brescia, sono usciti sconfitti al ...

Pallanuoto - Final Six Serie A1 2019 : Brescia-Posillipo 9-7. I lombardi soffrono ma vanno in finale : Soffre più del previsto, ma alla fine nella prima semiFinale della Final Six Scudetto della Serie A1 di Pallanuoto il Brescia batte il Posillipo per 9-7 e passa alla Finalissima di domenica, mentre i campani domani giocheranno per il terzo posto. Decisivo l’allungo dei lombardi nella parte centrale del confronto. Il Brescia si impone grazie al collettivo, mandando in gol ben otto diversi giocatori di movimento, con l’unica doppietta ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : Posillipo-Ortigia 10-7 - i campani volano in semifinale ed affronteranno il Brescia : Secondo appuntamento per quanto riguarda i quarti di finale nella Final Six di Pallanuoto maschile in quel di Trieste, valida per assegnare il titolo della Serie A1. Il Posillipo si impone per 10-7 sull’Ortigia ed agguanta l’accesso alla semifinale: domani i campani sfideranno l’AN Brescia, testa di Serie numero 1 del torneo. Match dominato sin dall’inizio dalla banda di Brancaccio, guidata dalla tripletta di Marziali. I ...

Pallanuoto - Final Six 2019 : Sport Management-Roma 14-6. Mastini in semifinale con la Pro Recco : Tutto secondo pronostico: anche senza l’infortunato Damonte e lo squalificato Luongo (squalifica ridotta, sarà in acqua in semiFinale) la Sport Management asfalta per 14-6 la Roma nel primo quarto di Finale della Final Six Scudetto della Serie A1 di Pallanuoto che si sta disputando a Trieste, e domani affronterà la Pro Recco. Questo risultato fa qualificare in Europa Posillipo ed Ortigia, protagoniste del secondo quarto di Finale di ...

Pallanuoto - Final Six Serie A1 2019 : non ci sarà Stefano Luongo - squalificato fino al 5 giugno! : Brutta tegola per la BPM Sport Management in vista della Final Six che da domani a Trieste metterà in palio lo scudetto della Serie A1 di Pallanuoto: è stato squalificato per quindici giorni dal Tribunale Federale quella che è la principale bocca da fuoco dell’attacco dei Mastini, ovvero Stefano Luongo. Una squalifica dovuta ai social, per un post polemico apparso su Facebook all’indomani della Final Eight di Coppa Italia (in ...

Pallanuoto - Final Six Serie A1 2019 : Brescia e Pro Recco - a voi! Attenzione ai Mastini… : Domani scatterà a Trieste la Final Six Scudetto della Serie A1 di Pallanuoto maschile: le due favorite sono senz’altro Brescia e Pro Recco, ma questa volta ad aver vinto la regular season, seppur grazie ad una sconfitta a tavolino patita dai liguri, sono stati i lombardi, che avranno così strada abbastanza spianata fino alla Finale scudetto. Brescia infatti è già in semiFinale, dove attende la vincitrice tra Posillipo ed Ortigia, e ...

Pallanuoto - Final Six Serie A1 2019 : Brescia e Pro Recco - a voi! Attenzione ai Mastini… : Domani scatterà a Trieste la Final Six Scudetto della Serie A1 di Pallanuoto maschile: le due favorite sono senz’altro Brescia e Pro Recco, ma questa volta ad aver vinto la regular season, seppur grazie ad una sconfitta a tavolino patita dai liguri, sono stati i lombardi, che avranno così strada abbastanza spianata fino alla Finale scudetto. Brescia infatti è già in semiFinale, dove attende la vincitrice tra Posillipo ed Ortigia, e ...

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : il calendario ufficiale. Tutti gli incontri dell’Italia : Si avvicina la Super Final della World League di Pallanuoto femminile: dal 4 al 9 giugno a Budapest otto Nazionali si daranno battaglia per staccare il primo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, riservato alla vincitrice della manifestazione. L’Italia è nel Girone A con Olanda, Australia e Cina, mentre gli Stati Uniti, grandi favoriti della vigilia, saranno inseriti nel Girone B con Russia, Canada ed Ungheria. Di seguito la composizione ...

Pallanuoto - Tabellone Final Six Scudetto 2019 : tutti gli incroci e gli accoppiamenti. Programma - orari e tv : Andrà in scena da giovedì 23 a domenica 26 maggio a Trieste la Final Six della Serie A1 di Pallanuoto: non ci saranno i playout dato che Catania e Bogliasco sono retrocesse al termine della stagione regolare. Il Brescia ha chiuso in testa la regular season ed è già in semiFinale, dove attende la vincitrice della sfida tra Posillipo ed Ortigia, mentre dall’altra parte del Tabellone la Pro Recco, seconda classificata, attende la vincitrice ...

Pallanuoto - Final Six Serie A 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : A Trieste si terrà da giovedì a sabato la FInas Six Scudetto della Serie A1 della Pallanuoto maschile: Brescia e Pro Recco sono già in semiFinale, mentre non si giocheranno i Play-out. Le prime cinque avranno diritto a disputare le Coppe europee, ma il quinto posto verrà deciso in base alla classifica della stagione regolare. La Rai ha i diritti della manifestazione e trasmetterà su Rai Sport+HD le semiFinali e la Finale della manifestazione, ...