Non capiamo perché, era felice! Marta Zanella si suicida gettandosi sotto il treno dopo la messa

(Di lunedì 3 giugno 2019) La tragedia ieri mattina a Vigodarzere. La studentessa di 19 anni è stata travolta da unessere uscita dalla chiesa. Lo sfogo del fratello, l'incredulità di amici e parenti. "Brava a scuola, brava a casa. Aveva il fidanzato da circa un anno. Era felice".aveva 19 anni e ha deciso di porre fine alla sua vita, lasciando sconvolta un'intera comunità in provincia di Padova, dove la giovane si ètaa un. "Non riusciamo a capacitarci", dice Chiara Pintonello, l'allenatrice della squadra di ginnastica artistica di cui per anni la giovane aveva fatto parte. "era la persona più solare e sorridente che conoscevamo, sempre pronta ad aiutare gli altri, ad affiancare gli atleti più piccoli negli esercizi, tenace nel raggiungere i suoi obiettivi, che preparava le torte per le nostre feste e che amava cantare nel coro parrocchiale. Non le ho mai visto mancare il sorriso un solo giorno né il brillio negli occhi: forse non siamo riusciti a vedere la sua tristezza oltre quel bellissimo sorriso" spiega al Mattino di Padova.si èta ieri successo mattina, domenica 2 giugno, nei pressi della stazione ferroviaria di Vigodarzere, poco prima delle ore 11.