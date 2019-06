Open Innovation | come guardare all' innovazione dalla giusta prospettiva

White Wall vince l’Open Innovation contest lanciato da Aiop Giovani per promuovere l’innovazione digitale in sanità” : Si è tenuta questo pomeriggio a Villa Erba, dove è in corso l’Assemblea Generale dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata (Aiop), la cerimonia di premiazione della prima edizione di “StartAiop. Alla ricerca di soluzioni innovative per la sanità”, il programma di Open Innovation lanciato da Aiop Giovani e rivolto alle start-up che hanno sviluppato idee all’avanguardia applicabili al settore sanitario. I 10 finalisti – su un totale di 36 ...