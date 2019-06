Occhio al PIN troppo facile per bloccare lo smartphone | si rischia grosso

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2019) La sicurezza dellopassa sempre di più per il riconoscimento dell’impronta digitale o del viso del proprietario. Nonostante questo, il codice PIN è ancora attivo su milioni di prodotti e in molti casi è l’unica protezione di sicurezza attiva. Per questo preoccupa un dato pubblicato via Twitter dall’esperta di sicurezza del quotidiano Washington Post, che elenca i 20 codici PIN più comuni sugli, aggiungendo che sono validi per sil 26% dei telefonini. Difficile dire se la sequenza più ovvia sia 0000, 1234 o 9999. Il fatto è che non serve risalire alla data di nascita del proprietario o dei suoi figli (che già sarebbe scontato) per accedere ai dati, bastano le 20 combinazioni più banali che si possano immaginare, riportate di seguito: The top 20 most common mobile phone PINs ...

