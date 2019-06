Nuoto | Federica Pellegrini | “Non so se farò i 200 sl ai Mondiali Se sarò pronta

Nuoto - International Swimming League 2019 : Gabriele Detti entra a far parte degli Aqua Centurions capitanati da Federica Pellegrini : E il cerchio si chiude in vista della prossima International Swimming League, circuito di gare di Nuoto alternativo alla FINA a cui sono iscritti tanti campioni della vasca. A far parte di questa manifestazione ci sarà anche il campione del mondo degli 800 stile libero, nonché bronzo iridato ed olimpico dei 400 sl ed a Cinque Cerchi dei 1500 sl, Gabriele Detti. Il livornese, che nel prossimo weekend sarà al via della terza tappa delle ...

Nuoto : Federica Pellegrini si aggiudica i 100 stile libero a Caserta. Tanto pubblico per la campionessa veneta : Federica Pellegrini continua il proprio programma di avvicinamento ai Mondiali 2019 in Corea del Sud (21-28 luglio) e, dopo aver ben figurato a Budapest (Ungheria) nelle Championships Series della FINA, l’azzurra è stata la vedette del Grand Prix di Napoli, disputato a Caserta. Un bagno di folla ha accolto la nostra portacolori che, come sempre, genera entusiasmo in ogni competizione a cui decide di partecipare. La campionessa veneta, ...

Nuoto - Filippo Magnini dopo la squalifica : “Lotterò fino all’ultimo - strano che Federica Pellegrini non sia stata ascoltata” : dopo la conferma della squalifica di 4 anni in appello dal Tribunale Nazionale Antidoping per assunzione o tentata assunzione di sostanze dopanti, l’ex nuotatore azzurro Filippo Magnini ieri ha convocato una conferenza stampa ed ha espresso i suoi pensieri a riguardo di una vicenda che, a suo dire, non ha basi solide e si poggia su nulla di concreto. Il due volte campione del mondo dei 100 stile libero, infatti, ha espresso infatti grande ...

Nuoto - Champions Swim Series 2019 Budapest 2019 : Panziera e Scozzoli vittoriosi e in grande spolvero - Federica Pellegrini terza nei 100 sl : Prima giornata di gare nella seconda tappa delle FINA Champions Swim Series, circuito itinerante che la Federazione Internazionale ha voluto lanciare nel periodo primaverile. Un day-1 in cui le prestazioni di livello non sono mancate e gli azzurri presenti hanno messo in mostra eccellenti prestazioni. Panziera E Scozzoli DA URLO – Nei 200 dorso donne c’era attesa per la nostra Margherita Panziera, detentrice del miglior crono al ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Il tempo qui a Trieste è un buon segnale nei 200 stile libero” : Federica Pellegrini risponde presente e pur in una fase di carico nuota in modo convincente i suoi 200 stile libero nel Meeting Calligaris di Trieste. Le quattro vasche continuano ad esserle amiche, nonostante il distacco di una stagione dopo il trionfo mondiale a Budapest. 1’56″98 per l’azzurra, impostando il pilota automatico sul passo dei 29″8 per vasca e chiudendo con un tempo decisamente interessante, di pochi decimi ...

Nuoto. Federica Pellegrini ancora sotto 1’57” a Trieste : prosegue la marcia di avvicinamento alle Champions Swim Series! : E’ una Federica Pellegrini pronta alla sfida più attesa di questa fase di stagione, dedicata alla dura preparazione in vista dei Mondiali ma caratterizzata, tra una settimana esatta, anche dal debutto alle Champions Swim Series in scena a Budapest, quella vista oggi a Trieste. Nel Meeting Calligaris di Trieste la campionessa azzurra non va lontana dal tempo fatto segnare un mese fa a Riccione ai Campionati Italiani che le ha permesso di ...

Federica Pellegrini tra foto hot e Nuoto duro : ci vuole un fisico bestiale : E quando sottolinea che in Giappone non andrà da turista, è proprio vero: non ha esaurito tutte le cartucce, ha ancora tanto da dare e dire al nuoto mondiale e allo sport italiano, consapevole che a ... noadsense

Nuoto - le Championship Swim Series saranno trasmesse in diretta streaming e in esclusiva su OA Sport! Presenti Federica Pellegrini - Detti e il meglio mondiale! : Il grande Nuoto sbarca su OA Sport. Tre week end di sfide spettacolari da seguire in streaming, in diretta e gratuitamente sul Tempio dello Sport che, in collaborazione con Sport2you/Irc Sport Tv, la web tv che si trova in home page e in coda agli articoli di OA Sport, si è aggiudicato i diritti in esclusiva per l’Italia delle neonate Championship Swim Series, l’evento itinerante primaverile della Fina che distribuirà emozioni e ...

Nuoto - Federica Pellegrini torna in gara il 4 maggio : appuntamento sui 200 sl a Trieste - ci sarà anche Gabriele Detti : Federica Pellegrini tornerà in gara nel weekend del 4-5 maggio in occasione del “Trofeo del Centenario”, la quindicesima edizione del Memorial Calligaris che quest’anno celebrerà il secolo di vita della Triestina Nuoto. La Divina sarà infatti protagonista a Trieste e nuoterà gli amati 200 stile libero in un meeting che si preannuncia davvero spettacolare con la presenza anche di Gabriele Detti e Laszlo Cseh. A darne la ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Ho continuato a gareggiare per qualificarmi alla quinta Olimpiade. Nei 200 la mia erede non è ancora nata” : Federica Pellegrini punta dritto verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. La campionessa di Spinea, dopo aver dato ottimi segnali ai Campionati italiani di Nuoto a Riccione, è tornata ad allenarsi a Livigno per preparare i prossimi appuntamenti stagionali e in particolare i Mondiali di Gwangju (Corea del Sud) di fine luglio, in cui parteciperà alla sua nona rassegna iridata. L’obiettivo numero uno della “Divina” resta però la qualificazione a Tokyo ...

Nuoto - la ISL si avvicina : la Champions League in vasca con Peaty - Ledecky e Federica Pellegrini : E la Champions League del Nuoto si avvicina. Il magnate ucraino Konstantin Grigorishin, che aveva caldeggiato l’idea di sostenere un circuito di gare di Nuoto totalmente esterno alla Federazione Internazionale (FINA), è pronto per godersi lo spettacolo. Dopo l’incontro a Londra che ha visto tanti esponenti dell’élite natatoria mondiale coinvolti sul finire del 2018, l’avvio della ISL (International Swim League) è vicino. Attraverso questa ...

Federica Pellegrini : "Vado ancora forte - ma dopo le Olimpiadi di Tokyo lascio il Nuoto" : Sport e luce, due mondi apparentemente distanti, ma uniti dalla costante ricerca di prestazioni al limite. In cuor suo la Divina ha già deciso e magari chissà, il futuro in tv, ma non solo. 'Spero ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Ai Mondiali e alle Olimpiadi gareggio per divertirmi” : Federica Pellegrini può dirsi soddisfatta. L’avvicinamento agli Assoluti primaverili di Nuoto non era stato dei migliori, per la febbre che l’aveva costretta a saltare alcuni giorni nella preparazione. La campionessa di Spinea, però, ha fatto il suo realizzando il quarto crono dell’anno al mondo nei 200 stile libero (1’56″60) e l’11° nei 100 sl (53″72), centrando la qualificazione al suo nono Mondiale in ...

