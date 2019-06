Non sapevo che fosse così cattiva! Il Presidente Trump contro la duchessa di Sussex

La questione però non è finita qui. In un tweet che è stato pubblicato nella giornata di sabato, il Presidente Trump, smentisce quanto è stato riportato dal The Sun, etichettando la notizia come fake news. Una registrazione audio però, confermerebbe quello che è stato riportato sui giornali. Questa si tratta della prima visita ufficiale del Presidente in terra inglese. L’invito è stato presentato nel 2017 dalla premiere May, durante la sua visita alla Casa Bianca. Questo incontro però arriva nel momento memo proprio per la politica inglese, dopo le dimissioni di May e problemi legati alla Brexit.

