Nei diamanti i resti di antichi fondali oceanici ' riciclati'

(Di lunedì 3 giugno 2019) Le impurità intrappolate neisono idi’ e ‘cotti’ a puntino nelle profondità del mantello terrestre, in condizioni estreme di temperatura e pressione. Lo dimostrano le simulazioni di laboratorio pubblicate sulla rivista Science Advances dai ricercatori della Macquarie University di Sydney in collaborazione con l’Università Goethe di Francoforte e l’Università Johannes Gutenberg di Magonza, in Germania. “C’era già una teoria secondo cui i sali intrappolati neisarebbero residui di acqua marina, ma questa ipotesi non poteva essere verificata”, afferma il coordinatore dello studio, Michael Forster. “La nostra ricerca ha invece dimostrato che derivano proprio da sedimenti marini”. Per provare la fondatezza di questa ipotesi, i ...

