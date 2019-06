NBA Finals 2019 | Golden State più forte della sfortuna Warriors con cuore e grinta

LIVE Toronto-Golden State - Gara-2 NBA Finals 2019 in DIRETTA : i Warriors vincono 109-104 e pareggiano la serie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Toronto Raptors-Golden State Warriors, Gara-2 delle NBA Finals 2019. Il secondo capitolo della serie con i padroni di casa in vantaggio per 1-0 e che puntano ad una nuova vittoria per cominciare a mettere un piccolo sigillo su questa finale. Dall’altra parte ci sono i campioni in carica che sono quasi obbligati a vincere per non trovarsi in una situazione nella quale non sono mai stati nelle ...

NBA Finals 2019 : in gara-2 Toronto vuole il bis casalingo contro i Warriors ancora privi di Kevin Durant : A Toronto si gioca stanotte gara-2 delle finali NBA tra i Raptors e i Golden State Warriors, coi canadesi che vogliono concedere il bis dopo il trionfo di gara-1 tra le mura amiche. Toronto è stata trascinata in gara-1 dai 32 punti con un pazzesco 14 su 17 dal campo di Pascal Siakam, suo record personale in carriera, e dai 23 punti di Kawhi Leonard e i 20 di Marc Gasol, mentre Golden State ha avuto tra le sue fila uno Stephen Curry che ancora ...

Toronto-Golden State - Gara-2 NBA Finals 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Secondo capitolo delle NBA Finals. Si gioca sempre alla Scotiabank Arena di Toronto, con i Raptors che puntano al 2-0 e con, invece, Golden State praticamente obbligata a vincere per non trovarsi in una situazione molto complicata. Una gara-1 semplicemente eccezionale per Toronto, trascinata da un Pascal Siakam fenomenale. Trentadue punti per il giocatore africano, che ha tirato con con più dell’80% dal campo. Ottima la prova anche di ...

Finals NBA – Drake - il re del trash talking : strappa una ciocca di capelli a Steph Curry e la mette in vendita su Ebay [VIDEO] : Drake protagonista di Gara-1 fra Raptors e Warriors: il super tifoso della franchigia canadese scherza con Steph Curry, gli strappa una ciocca di capelli e la mette in vendita su Ebay Credits: Instagram @champagnepapi I Toronto Raptors difendono il fattore campo e si portano a casa Gara-1 delle Finals NBA. Fra le mura amiche della Scotiabank Arena, la franchigia canadese ha superato i campioni in carica dei Golden State Warriors 118-109. ...

VIDEO NBA Finals 2019 : Toronto Raptors-Golden State Warriors - le più belle azioni di gara-1 : Spettacolo a volontà nella gara-1 delle NBA Finals 2019 tra Toronto Raptors e Golden State Warriors: i canadesi vincono questa prima partita, avvicinandosi all’obiettivo dell’anello, anche grazie a un buon numero di azioni che si lasciano guardare. Al primo posto delle migliori azioni della notte c’è Fred VanVleet, ma non col trick shot quasi dalla lunga distanza, bensì con qualcos’altro, anche se sempre nell’ultimo ...

VIDEO NBA Finals 2019 : Toronto Raptors-Golden State Warriors - Assist of the Night : grande giocata di Pascal Siakam : Pascal Siakam ha trascinato i Toronto Raptors alla vittoria nella gara-1 delle NBA Finals. Il n°43 dei canadesi è stato autore di una partita memorabile, mettendo a referto 32 punti con 14/17 dal campo, nel successo 118-109 contro i Golden State Warriors. Siakam ha realizzato cinque Assist, tra cui quello che gli vale il riconoscimento di Assist of the Night. Una giocata di grande qualità, con Siakam che riceve palla in volo e serve all’indietro ...

VIDEO NBA Finals 2019 : Toronto Raptors-Golden State Warriors - Dunk of the Night : la super schiacciata di Serge Ibaka : Nella nottata italiana sono iniziate le NBA Finals, con i Toronto Raptors che hanno aperto in vantaggio la serie, imponendosi 118-109 contro i Golden State Warriors al termine di una gara-1 giocata in modo impeccabile. Tra i protagonisti della vittoria canadese troviamo Serge Ibaka, che con una schiacciata spettacolare ottiene il riconoscimento di Dunk of the Night. Il cestista congolese riceve da VanVleet, vola in aria e porta Toronto a +5 a ...

VIDEO NBA Finals 2019 : Toronto Raptors-Golden State Warriors. Il meglio di gara-1 vinta dai canadesi : Fattore campo rispettato in gara-1 delle NBA Finals 2019: nonostante la tripla doppia da 10 punti, rimbalzi e assist di Draymond Green e i 34 di Steph Curry, l’eroe della notte non è Kawhi Leonard, che pure scrive 23 sul tabellino, ma Pascal Siakam, autore di una notte da 32 punti con 14/17 dal campo e, più nello specifico, 2/3 da tre. Alla prima esperienza nelle Finals, i Raptors non tremano e tengono a bada i Campioni NBA, che per la ...

VIDEO NBA Finals 2019 : Toronto Raptors-Golden State Warriors - Play of the Day di gara-1 : il tiro impossibile di Fred VanVleet : Fred VanVleet soltanto due anni fa era in D-League, a vincere il titolo della lega di sviluppo della NBA con i Raptors 905, la franchigia affiliata alla casa madre a Toronto. In due anni è riuscito a ritagliarsi un suo spazio all’interno dei Raptors veri, e questa notte ha fermato ogni velleità di rimonta dei Golden State Warriors in gara-1 delle NBA Finals. Il suo tiro con i piedi sulla linea del tiro da tre (e perciò da due) balla per un ...

La gioia di Pascal Siakam : “i 32 di Gara-1 delle Finals? Nemmeno pensavo che avrei giocato in NBA” : Pascal Siakam decide Gara-1 delle Finals NBA firmando 32 punti contro gli Warriors: il cestista dei Raptors euforico dopo la vittoria I Golden State Warriors, favoritissimi della vigilia nonché bi-campioni NBA con 5 finali giocate negli ultimi 5 anni anni (3 vinte, 1 persa e quella attuale da completare, ndr) hanno perso Gara-1 delle Finals NBA! I Toronto Raptors hanno difeso con successo l’imbattibilità della Scotiabank Arena trascinati ...