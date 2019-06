NASA | alla riconquista della Luna con i robot | investiti 254 milioni di dollari in

Roberto Carlino - da Napoli alla NASA : “Progetto robot per lo spazio” : Abbiamo intervistato il giovane ingegnere aerospaziale partenopeo Roberto Carlino, approdato al prestigioso centro di ricerca Ames della NASA dopo una laurea all'Università Federico II di Napoli. Ha iniziato lavorando al progetto TESS, il nuovo "cacciatore di pianeti" erede spirituale del Telescopio Spaziale Kepler; ora costruisce robot rivoluzionari. Ecco cosa ci ha raccontato.Continua a leggere

La mappa a raggi X del cielo diffusa dalla NASA : ecco cosa ci racconta : dalla NASA arriva un’immagine che ci racconta come sia il cielo a raggi X, la mappa rilasciata è stata realizzata in 22 medi di attività di NICER, Neutron star Interior Composition Explorer, il cui obiettivo è comprendere la composizione interna delle stelle di neutroni. Capiamo insieme cosa stiamo guardando.Continua a leggere

Asteroide vicino alla Terra nel weekend - la NASA : 'È potenzialmente pericoloso' : Nel fine settimana, precisamente domenica 26 maggio alle ore 1:05, un Asteroide accompagnato dalla sua luna spazierà nelle vicinanze del pianeta Terra. Il corpo solido sarà di grandi dimensioni, per l'esattezza largo 1,5 km, mentre la sua luna sarà di 0,5 chilometri. La NASA considerata l'Asteroide 1999 KW4 come "potenzialmente pericoloso" e sarà dunque necessario tenerlo sotto controllo. Per gli scienziati non dovrebbe esserci nessun rischio ...

La storia di una madre single aiutata a pagarsi uno stage alla NASA : Quando le è stato offerto uno stage all’agenzia spaziale Nasa, India Jackson, 32enne laureata in Fisica, con un dottorato alla Georgia State University di Atlanta, era felicissima. Ma c’era un ostacolo apparentemente insormontabile: India, che è anche madre single, avrebbe dovuto pagare le spese di viaggio e soggiorno per lei e sua figlia, per poter lavorare al Johnson Space Center della Nasa a Houston per 10 settimane. Ma sapeva che non ...

Crotone - il Console di Romania - Lucretia TaNASA - in visita alla città di Pitagora. Un incontro per possibili scambi culturali e commerciali : Una città che rimane rinchiusa nel proprio perimetro senza scambi culturali, economici, commerciali con altre realtà avrà un futuro sempre

Le donne alla conquista della NASA - ma le italiane ancora non scelgono le scienze : La Nasa va avanti grazie alle donne. Nello spazio e sulla Terra. Sulla Stazione Spaziale Internazionale è in vista un nuovo record al femminile. Christina Koch, astronauta americana della Nasa, è stata assegnata a tre missioni consecutive a bordo della ISS. Vuol dire che resterà per un totale di circa un anno consecutivo. Peggy Whitson ha il primato assoluto del maggior numero di passeggiate spaziali, e per ora ha al suo attivo 665 giorni 22 ore ...

I terrapiattisti alla riscossa : "La NASA? Come Disneyland" : Andrea Cuomo Furore didattico e ingresso a 20 euro: via al convegno che intende ribaltare le teorie astronomiche correnti Abbiamo scoperto, conoscendoli di persona, che i terrapiattisti sono Come la sinistra: tre persone e quattro idee, una di scorta. Ieri, in una conferenza stampa convocata per presentare il congresso italiano degli anticopernicani che si terrà oggi all'hotel Garibaldi di Palermo, sul palco c'erano: Agostino Favari, ...

Chiara Ferragni incontra George Clooney alla NASA : "Adoro le sue battute" : Sta per terminare la tre giorni alla Nasa di Chiara Ferragni . La bella influencer è voltata in Florida nella sede dell'agenzia aerospaziale americana per partecipare al lancio del Moon Watch del ...

Chiara Ferragni va alla NASA. E il web parte all'attacco : "Spediscono anche te sulla luna?" : Ogni movimento di Chiara Ferragni finisce nel mirino del web: l'ultima occasione che l'internauti hanno colto per fare ironia sulla influencer è stata la sua partenza alla volta della Nasa in America. ...

Chiara Ferragni alla NASA - pronta per un nuovo sbarco sulla Luna? Ecco i veri motivi del viaggio : La missione spaziale di Chiara Ferragni che è partita, senza Fedez, alla volta di Washington per far visita alla Nasa. Il motivo? Ovviamente la più famosa influencer al mondo non sarà protagonista di un nuovo sbarco sulla Luna, ma a questo è legato il suo viaggio. Il 20 luglio del 2019 sarà il giorno del cinquantesimo anniversario del primo piede posato sulla Luna da Neil Armstrong. Chiara Ferragni è testimoniale della linea di orologi della ...

Da liceo Dante a Space Center di Houston : studentessa di Roma vola alla NASA : SCUOLA. studentessa DEL liceo Dante DI Roma VOLERÀ alla Nasa/ FOTO Roma – Dalle aule di liceo allo Space Center di Houston. Per Virginia, 17 anni, quest’anno le vacanze estive saranno in Texas, dove per due settimane partecipera’ alla simulazione di una missione su Marte. studentessa del liceo classico Dante di Roma, Virginia e’ infatti una delle due italiane selezionate per la ‘United Space School’, la scuola ...

19 anni di forniture scadenti alla NASA. Truffa record da 46 milioni di dollari : La società accusata di aver frodato la Nasa è la Sapa Profiles Inc , Spi, con sede nell'Oregon, assieme alla associata Sapa Extrusions Inc . Ora dovrà risarcire 46 milioni di dollari all'Agenzia ...

Asteroidi - l'allarme della NASA : «Un grosso impatto è atteso in 60 anni» : Se non staremo attenti agli Asteroidi faremo la fine dei dinosauri. È il concetto, magari allarmistico, dell'amministratore capo della Nasa Jim Bridenstine,...