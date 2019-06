Napoletani scomparsi in Messico | l’intercettazione che incastra il boss el Quince

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2019) “Fatene ciò che credete”. Così rispondeva a un capo cartello locale, che gli comunicava di aver ‘preso’ due italiani che si chiamano Russo, Josè Guadalupe Rodriguez Castillo, meglio noto con i soprannomi di ele don Lupe, uomo forte del cartello Nueva generacion, specializzato nel traffico di droghe sintetiche ma anche in quelle tradizionali, attivo in particolare nello Stato occidentale di Jalisco. Elè stato arrestato a luglio 2018, con l’accusa di essere coinvolto nel rapimento di Antonio Russo, del figlio Raffaele e del nipote Vincenzo Cimmino, i treche inerano andati come venditori ambulanti di generatori elettrici e di cui si sono perse le tracce da gennaio 2018. Ancora prima erano stati arrestati anche tre agenti della polizia locale, accusati di aver rapito i tre, ucciso un ...

