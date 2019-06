Motori – PSA rivoluziona il motore diesel con il nuovo 1 5 BLUEHDI 130 S&S

sportfair

(Di lunedì 3 giugno 2019) PSAil suo, più piccolo, più leggero, più potente e soprattutto più efficiente. Ecco il 1.5130 S&S Dopo anni in cui ha rivestito un ruolo da protagonista, nell’ultima parte del 2018 ilha segnato il passo. Prendendo come raffronto il primo quadrimestre 2018 con l’analogo periodo 2019, questazzazione è passata da una quota di mercato del 55% al 43%, con un calo del 25% corrispondente ad una “perdita” di 101.000 veicoli. Da parte sua, Groupe PSA ha saputo reagire al mercato, in quanto, nel periodo considerato la sua quota diha segnato una flessione del 13,8%. A fronte della contrazione di un quarto della quota di mercato si è registrato, sempre prendendo in considerazione il primo quadrimestre dell’anno, un aumento del 6,2% di CO², una delle emissioni climalteranti che contribuiscono all’effetto serra. Groupe PSA ...

