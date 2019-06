MotoGP | Valentino Rossi in crisi dopo il Mugello | “Non mi ritiro | non dobbiamo arrenderci”

Valentino Rossi - caduta al Mugello/ Video MotoGP : scivola Yamaha - disastro Gp Italia : Valentino Rossi, brutta caduta al Mugello: gara e Gran Premio d'Italia da dimenticare per il Dottore che scivola con la sua Yamaha nella ghiaia. Il Video

MotoGP - Meregalli non usa giri di parole : il team director commenta senza pietà la gara di Valentino Rossi : Il team director ha analizzato la gara di Viñales e quella di Valentino Rossi, esponendo le proprie considerazioni a riguardo La Yamaha lascia il Mugello con notizie poco confortanti, il team di Iwata infatti non riesce a sorridere per il sesto posto di Maverick Viñales, considerando il gap incassato da Ducati e Honda e la caduta di Valentino Rossi. Alessandro La Rocca/LaPresse Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della squadra, ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Italia 2019 : “Weekend bruttissimo - decisivo l’errore in qualifica” : Valentino Rossi ha concluso il GP d’Italia 2019 con una caduta dopo essere partito in 18esima posizione. Un weekend da incubo nella gara di casa per il nove volte Campione del Mondo che ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “È stato un weekend difficile. Dovrei pensare bene, prima di trovarne uno altrettanto brutto. È stata dura perché siamo arrivati con dei buoni propositi, mi aspettavo di essere ...

MotoGP - Valentino Rossi schietto : “Petrucci stava per far piangere anche me. Se rimpiango la Ducati? Vi dico che…” : Il pilota della Yamaha ha commentato il Gran Premio d’Italia, che lo ha visto uscire di scena verso metà gara per colpa di una scivolata Giornata da dimenticare per Valentino Rossi, che ha chiuso in maniera pessima un week-end cominciato malissimo. Il diciottesimo posto ottenuto in qualifica non ha di certo aiutato il Dottore nel Gp del Mugello, considerando prima il contatto con Mir e poi la scivolata, che ha messo fine anzitempo ...

MotoGP – Due italiane da urlo al fianco di Valentino Rossi e Maverick Vinales al Mugello : Marta e Martina - le sexy ombrelline Yamaha [GALLERY] : Marta e Martina rendono la griglia di partenza del Gp d’Italia bollente: le ombrelline Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales al Mugello Un weekend di gara non proprio positivo per la Yamaha: il team di Iwata ha chiuso il Gp d’Italia col sesto posto di Vinales ed il ritiro di Valentino Rossi dopo una caduta in gara. Al Mugello dunque i tifosi del Dottore e del compagno di squadra spagnolo non possono far altro che ...

MotoGP – Marquez allunga - Valentino Rossi scivola dietro : la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Italia : Marc Marquez guadagna punti preziosi su Dovizioso, Valentino Rossi scavalcato da Petrucci: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Italia E’ Danilo Petrucci il vincitore del Gp d’Italia: il ternano della Ducati ha trionfato al Mugello, davanti a Marquez e Dovizioso. Nonostante il secondo posto lo spagnolo della Honda torna a casa soddisfatto, consapevole di aver guadagnato ancora punti preziosi sul suo diretto rivale, ...

Classifica Mondiale MotoGP 2019 : Marc Marquez in testa - Andrea Dovizioso a 12 punti. Valentino Rossi quinto : Marc Marquez si conferma al comando della Classifica generale del Mondiale MotoGP 2019, lo spagnolo ha conquistato il secondo posto nel GP d’Italia e ha guadagnato ulteriore terreno nei confronti di Andrea Dovizioso che si è dovuto accontentare della terza piazza al Mugello: ora il forlivese accusa un ritardo di 12 punti dal Campione del Mondo in carica. Decisamente più distaccati Alex Rins (oggi quarto) e Danilo Petrucci che si è imposto ...

